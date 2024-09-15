Мощный взрыв в центре Кёльна: что известно

Немецкие полицейские и прокуроры расследуют взрыв, произошедший в центре города Кельна утром в понедельник, нет «никаких признаков террористического мотива преступления». Об этом заявил спикер полиции, передает Reuters.

По словам чиновника, случайный прохожий получил легкие травмы и был госпитализирован после того, как взрыв повредил коммерческую недвижимость.

«Дойче велле» передает, что после взрыва полиция Кельна провела крупномасштабную операцию. На несколько часов был закрыт для движения участок внутреннего транспортного кольца. Правоохранители призвали избегать район проведения операции. Следствие предполагает, что речь идет о преднамеренных действиях злоумышленников, указал представитель полиции Кельна.