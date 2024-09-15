Мощный взрыв в центре Кёльна: что известно
Немецкие полицейские и прокуроры расследуют взрыв, произошедший в центре города Кельна утром в понедельник, нет «никаких признаков террористического мотива преступления». Об этом заявил спикер полиции, передает Reuters.
По словам чиновника, случайный прохожий получил легкие травмы и был госпитализирован после того, как взрыв повредил коммерческую недвижимость.
«Дойче велле» передает, что после взрыва полиция Кельна провела крупномасштабную операцию. На несколько часов был закрыт для движения участок внутреннего транспортного кольца. Правоохранители призвали избегать район проведения операции. Следствие предполагает, что речь идет о преднамеренных действиях злоумышленников, указал представитель полиции Кельна.
В настоящее время изучаются записи с камеры наблюдения и фиксируются следы предполагаемого преступления.
Как отмечает газета Kölner Stadtanzeiger, на место инцидента были вызваны пожарные, но необходимости в тушении пожара не было. По данным издания, взрыв произошел в ночном клубе Vanity Club Cologne.
Express указывает, что взрыв повредил часть здания. По данным издания, он был не случайным: камеры видеонаблюдения в подъезде зафиксировали мужчину в толстовке с капюшоном, который кладет сумку у входа в клуб, после чего происходит взрыв. Были ли у мужчины сообщники, на видео не видно.
WDR сравнивает произошедший взрыв с серией нападений на жилые и коммерческие дома в земле Северный Рейн-Вестфалия. Как отмечает издание, за некоторыми из этих нападений стоит банда наркоторговцев, конфликтующая с группировкой из Рейнской области.
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Взрыв произошел в центре Кёльна, полиция перекрыла район происшествия, передает газета K lner Stadt-Anzeiger.
Как указала кёльнская полиция, инцидент произошел на улице Гогенцоллернринг между площадью Рудольфплатц и улицей Эренштрассе. Подробности пока не известны.
По предварительным данным, взрыв произошел в клубе Vanity. Полиция пока не предоставила никакой информации о возможных пострадавших. Ведется расследование.