Умер брат Майкла Джексона
11:59 1648
Тито Джексон, брат легендарного Майкла Джексона и участник культовой группы The Jackson 5, ушел из жизни в возрасте 70 лет.
Об этом сообщает американская газета Variety.
Согласно источнику, о кончине Тито сообщил Стив Мэннинг, друг семьи Джексонов.
По предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ, настигший музыканта во время поездки в Англию. Однако официальное заключение о причине смерти еще не было сделано. Племянник Тито, Сигги Джексон, подтвердил трагическую новость журналу People.
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