Индия отказалась вводить санкции против Симоньян

Министерство иностранных дел Индии отказалось вводить санкции против российских СМИ, в частности, телеканала RT, несмотря на обращения официальных лиц США, сообщает газета Hindu со ссылкой на источники.

По сведениям издания, официальные лица США общались с представителями министерства по поводу присоединения к санкциям путем отзыва аккредитаций и внесения российских журналистов в список в соответствии с законом об иностранных миссиях. Источники подтвердили Hindu, что этот вопрос обсуждался в последние две недели.

Бывший посол Индии в России Канвал Сибал заявил, что "действия США по ограничению российских СМИ наносят ущерб собственным ценностям Америки, хотя правительство США заявляет о поддержке свободы слова".

"Это будет расценено как двойные стандарты со стороны Глобального юга, на который они пытаются нацелиться. Индия, очевидно, не будет реагировать на такое американское давление", – приводит издание слова Сибала.

Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.