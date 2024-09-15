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Министр энергетики рассказал в Бишкеке о проектах зеленой энергии

12:14 446

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов в своем выступлении на четвертом заседании министров энергетики Организации Тюркских Государств (ОТГ), проходившем в столице Кыргызстана Бишкеке, заявил, что призыв президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева «XXI век должен стать веком развития тюркского мира» и его усилия в направлении превращения Центральной Азии, Южного Кавказа, Каспийского региона в единый геополитический регион отражает характер отношений Азербайджана с тюркскими государствами на новом историческом этапе.

Отмечено, что торговый оборот Азербайджана со странами-членами и наблюдателями организации в прошлом году превысил 9 миллиардов долларов, данные страны инвестировали в нашу экономику 18,2 миллиарда долларов, а Азербайджан в указанные государства – 20,3 миллиарда долларов.

Оценивая сотрудничество в области энергетики как стратегический оплот связей между тюркскими государствами, заявлено, что помимо БТД, такие грандиозные вклады Турецко-Азербайджанского энергосоюза, как Баку-Тбилиси-Эрзурум, TANAP, Южный Газовый Коридор, сегодня обеспечивают энергобезопасность, наряду с Турцией, множества других стран. В прошлом году и за 8 месяцев текущего года по данным проводам в Турцию и мировые рынки поставлен 41 миллион тонн нефти и 37 миллиардов кубометров газа. В этом году из 25 миллиардов кубометров ожидаемого экспорта газа 9,8 миллиарда кубометров предполагается поставить в Турцию, а 12,5 миллиарда кубометров - в Европу. А транспортировка до настоящего времени 2 миллионов тонн казахстанской нефти по Баку-Тбилиси-Джейхан и соглашение о поэтапном увеличении данных объемов является доказательством роли Азербайджана в качестве связующей Центральной Азии с Турцией и Европой.

«Наше энергетическое сотрудничество с тюркскими государствами не только развивается по нарастающей, но также дает импульсы к реализации новых проектов и инициатив регионального значения. В этом контексте проекты коридоров зеленой энергии «Каспий-Черное море-Европа», «Азербайджан-Казахстан-Узбекистан» и пролегающего через Нахчыван «Азербайджан-Турция-Европа» превратят тюркские государства в страны, играющие важную роль в поставке чистой энергии и энергетическом переходе. Помимо связывания богатого энергетического потенциала и электрических энергосистем наших стран, эти коридоры, обеспечивая экспорт в Европу через Азербайджан и Турцию, претендуют на статус единой «платформы зеленой энергетики», - отметил министр.

Он довел до внимания участников, что в ближайшее время планируется подписание «Межправительственного Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между Азербайджаном, Казахстаном и Узбекистаном, также злободневным вопросом стоит сотрудничество с Кыргызстаном в области возобновляемой энергии. Также заявлено, что проведение Инвестиционного Форума по Энергетическому Переходу для стран Центральной Азии в рамках COP29 станет еще одним поводом для солидарности во имя целей зеленой энергии.

После обсуждений подписано Совместное Коммюнике по итогам заседания.

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