Травмы и переломы у детей: рекомендации врача-ортопеда
Детский травматолог-ортопед НИИ травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения Хаял Достуев рассказывает в интервью о причинах переломов костей и растяжений связок у детей, какие переломы чаще всего встречаются у детей, как диагностируются переломы и растяжения связок у детей…
- Зона роста костей окончательно закрывается примерно в возрасте 20 лет. Переломы статистически чаще встречаются у мальчиков, чем у девочек, и в основном наблюдаются в возрасте 9-10 лет. Перелом костей происходит в случае, если кости испытывают нагрузку от большого веса, который они не могут выдержать. Падение, столкновение с каким-либо предметом также может стать причиной перелома кости. Такие случаи, как подвывих головки лучевой кости, обусловлены легким растяжением детской руки.
- Какие переломы чаще всего встречаются у детей?
- В числе наиболее часто встречаемых переломов костей у детей в первую очередь следует отметить перелом торуса. Это состояние, которое возникает из-за толщины надкостницы (периост; соединительнотканная пленка, окружающая кость снаружи). Такое состояние обычно возникает при воздействии на кость сжимающих нагрузок и появляется в околосуставных участках костей. Перелом легко лечится и место поражения обычно заживает без проблем. Переломом по типу «зеленой ветки» врачи называют неполный перелом, при котором повреждается корковый слой кости и прилегающая к нему надкостница. Искривление кости можно увидеть снаружи и обычно наблюдается только вблизи. Однако иногда может возникнуть необходимость исправить искривление.
Переломы, окружающие зону роста, представляют собой травму хряща, играющего важную роль в продольном росте кости. При этом переломе повреждаются суставные хрящи и существует вероятность частичной потери функции. А в будущем это может вызвать такие проблемы, как деформация хрящевых тканей.
В некоторых случаях ввиду того, что соотношение шеи к голове в детском возрасте отличается от показателей взрослых, она может подвергаться сильному давлению. Следует учитывать, что переломы шеи, возникшие после травмы, могут затрагивать и околошейные нервные сплетения.
Также могут отмечаться переломы локтевого сустава. Обычно они наблюдаются при обширном отеке локтя (локтевой бурсит) после удара по руке или локтю. Область локтя является важным местом соединения основных сосудистых и нервных структур, ведущих к руке. В зависимости от тяжести перелома его можно лечить только с помощью повязки/гипса. В некоторых случаях есть вероятность возникновения ситуаций, требующих экстренного хирургического вмешательства. Переломы запястья у детей обычно заживают с помощью повязки/гипса. Однако в редких случаях требуется хирургическое вмешательство.
- Чем отличается заживление переломов у детей и взрослых?
- Кость у несовершеннолетних плотнее, чем у взрослых. Надкостница у детей толще, чем у взрослых, и покрывает сгусток крови (гематома) на место перелома, тем самым ускоряя образование новой кости. Поскольку сосудистая и остеобластическая активность детских костей сильнее, воспалительная реакция протекает быстрее. Тем самым она способствует развитию костей и стимулирует рост.
- Как диагностируются переломы и растяжения связок у детей?
- Детские кости более эластичны, поскольку в них органических веществ больше, чем минеральных. Порой можно наблюдать деформации связок в результате внешних факторов. Для диагностики переломов и вывихов применяют множество клинических, инструментальных и мануальных исследований. Основным методом диагностики является рентгенологическое исследование участка, где наблюдаются клинические признаки. Клиническое обследование повреждений нервов и сосудов является одним из наиболее важных обследований. Тот факт, что окружающая среда холодная и бледная с клинической точки зрения, является одним из основных факторов, на который должен обратить внимание ортопед. Иногда также используются такие методы обследования, как МРТ и компьютерная томография. Каждое инструментальное обследование проводится по назначению врача.
- Насколько важна ранняя диагностика при переломах и растяжениях?
- Ранняя диагностика при переломе является важным вопросом. Так, чем раньше будет поставлен диагноз, тем эффективнее лечение. Правильная оценка рентгенологического изображения переломов дает представление о классификации переломов и прогнозе. На ранней стадии диагностики переломы и растяжения у детей можно полностью вылечить с помощью простых методов лечения. В этом случае отсроченные осложнения бывают крайне редко и нет необходимости в тяжелых ортопедических операциях по анатомическому восстановлению. При ненадлежащем отношении к принятию оперативных мер в случае вывиха бедренной кости открытая редукция является единственно правильным решением.
- Как проводится лечение переломов и растяжений связок у детей?
- В зависимости от возраста ребенка и анатомического расположения перелома лечение проводится различными методами. У детей обычно бывает достаточно анатомической редукции и гипсовой фиксации. Первичная репозиция и иммобилизация (обездвиживание) гипсовой повязкой важны при переломах, требующих хирургического вмешательства. В противном случае при некоторых переломах, например, надмыщелковом переломе плечевой кости, это может привести к таким осложнениям, как повреждение сосудов и нервов верхних конечностей. У детей переломы без смещения, называемые переломом по типу «зеленой ветки», составляющие основную часть переломов, лечат консервативной гипсовой повязкой.
При переломах со смещением после закрытой репозиции и иммобилизации гипсом методом рентгенографии в первую очередь оценивают результат репозиции. При удовлетворительном результате рентгенологическое исследование повторяют с интервалом в одну неделю. В этот период если результат в пределах нормы, то лечение завершают гипсовой иммобилизацией. При легко сросшихся переломах, таких как ключица, отсутствие контакта с костью и грубая деформация достаточны для продолжения лечения с использованием повязки. В то же время при переломах плечевой кости, проходящих через мыщелки, анатомическая репозиция должна быть идеальной.
В противном случае это может привести к такому осложнению, как контрактура локтевого сустава (ограничение движений в суставе). Тактику хирургического лечения выбирают при переломах со смещением, наблюдаемых после репозиции или контрольного рентгенологического исследования, а также при открытых переломах, переломах с высокой степенью отека периферии, которые могут привести к Компартмент-синдрому. Не следует забывать, что для эффективности лечения важна также роль физического восстановления и реабилитации после выздоровления.