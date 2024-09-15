Травмы и переломы у детей: рекомендации врача-ортопеда

Детский травматолог-ортопед НИИ травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения Хаял Достуев рассказывает в интервью о причинах переломов костей и растяжений связок у детей, какие переломы чаще всего встречаются у детей, как диагностируются переломы и растяжения связок у детей…

- Зона роста костей окончательно закрывается примерно в возрасте 20 лет. Переломы статистически чаще встречаются у мальчиков, чем у девочек, и в основном наблюдаются в возрасте 9-10 лет. Перелом костей происходит в случае, если кости испытывают нагрузку от большого веса, который они не могут выдержать. Падение, столкновение с каким-либо предметом также может стать причиной перелома кости. Такие случаи, как подвывих головки лучевой кости, обусловлены легким растяжением детской руки.

- Какие переломы чаще всего встречаются у детей?

- В числе наиболее часто встречаемых переломов костей у детей в первую очередь следует отметить перелом торуса. Это состояние, которое возникает из-за толщины надкостницы (периост; соединительнотканная пленка, окружающая кость снаружи). Такое состояние обычно возникает при воздействии на кость сжимающих нагрузок и появляется в околосуставных участках костей. Перелом легко лечится и место поражения обычно заживает без проблем. Переломом по типу «зеленой ветки» врачи называют неполный перелом, при котором повреждается корковый слой кости и прилегающая к нему надкостница. Искривление кости можно увидеть снаружи и обычно наблюдается только вблизи. Однако иногда может возникнуть необходимость исправить искривление.

Переломы, окружающие зону роста, представляют собой травму хряща, играющего важную роль в продольном росте кости. При этом переломе повреждаются суставные хрящи и существует вероятность частичной потери функции. А в будущем это может вызвать такие проблемы, как деформация хрящевых тканей.

В некоторых случаях ввиду того, что соотношение шеи к голове в детском возрасте отличается от показателей взрослых, она может подвергаться сильному давлению. Следует учитывать, что переломы шеи, возникшие после травмы, могут затрагивать и околошейные нервные сплетения.

Также могут отмечаться переломы локтевого сустава. Обычно они наблюдаются при обширном отеке локтя (локтевой бурсит) после удара по руке или локтю. Область локтя является важным местом соединения основных сосудистых и нервных структур, ведущих к руке. В зависимости от тяжести перелома его можно лечить только с помощью повязки/гипса. В некоторых случаях есть вероятность возникновения ситуаций, требующих экстренного хирургического вмешательства. Переломы запястья у детей обычно заживают с помощью повязки/гипса. Однако в редких случаях требуется хирургическое вмешательство.