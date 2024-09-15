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Реформы «Азерэнержи» для управления энергосистемой будущего

12:42 466

К работе привлекаются авторитетные международные консультанты. 

В соответствии со стратегией президента Ильхама Алиева по расширению объемов источников зеленой энергии и увеличению доли возобновляемых источников энергии в энергосистеме до 30 процентов к 2030 году «Азерэнержи» приступило к реализации комплексного плана действий.

Стоит отметить, что к 2028 году планируется довести мощность солнечных и ветряных электростанций до 1850 мегаватт. Это означает, что потребление зеленой энергии в энергосистеме достигает в некоторых случаях 30-60 процентов в зависимости от сезона. Учитывая, что производство солнечных, в том числе ветряных электростанций, зависит только от природных факторов, то есть от того, солнечная или ветреная погода, то при интеграции в энергосистему 1850 мегаватт возобновляемых источников энергии очень важным вопросом является поддержание стабильных мощностей по производству энергии в стране и обеспечение непрерывного удовлетворения спроса.

В целях предотвращения катаклизмов в энергосистеме в будущем «Азерэнержи» реализует комплекс мер, связанных с интеграцией в энергосистему 1850 мегаватт зеленой энергии на основе анализа международных технических консалтинговых компаний США и Турции. Так, наряду с оптимизацией систем регулирования традиционных электростанций, проводятся работы по участию в автоматическом регулировании частоты, а также вносятся обновления в систему SCADA, используемую «Азерэнержи». Для этого приглашаются иностранные специалисты и организуются специальные курсы по подготовке местных специалистов. В то же время совместно с компаниями SIEMENS, General Electric, MITSUBISHI, Wartsila и EMERSON реализуются необходимые мероприятия на электростанциях «Сумгаит», «Джануб», «Шимал», «Гобу».  Системы мониторинга и контроля укрепляются за счет внедрения WAMS/WACS.

В то же время ОАО «Азерэнержи» объявило международный тендер на оказание технической консалтинговой компании для установки аккумуляторной системы хранения мощностью 250 мегаватт. Одновременно планируется объявить новый международный тендер на консалтинговые услуги и проектирование по применению систем мониторинга и управления SCADA и WAMS/WACS.

Все эти меры, помимо того, что сыграют особую роль в интеграции в энергосистему солнечных и ветряных электростанций мощностью 1850 мегаватт, будут способствовать повышению доли зеленой энергетики в энергосистеме до самого высокого уровня и повысят стабильность и надежность энергосистемы на самом высоком уровне.

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