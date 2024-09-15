USD 1.7000
EUR 1.8866
RUB 0.0189
Подписаться на уведомления
Покушавшийся на Трампа оказался сторонником Украины
Новость дня
Покушавшийся на Трампа оказался сторонником Украины

В России школьник напал с молотком на учеников и учителя

12:48 1106

В Челябинске школьник напал с молотком на учеников и педагогов. Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. 

По его словам, в результате произошедшего есть пострадавшие, они госпитализированы. Их число он не назвал. 

Нападавший задержан. «Большой вопрос, как ученик пронес в школу молоток. Почему не отреагировала охрана. Дал поручение правоохранительным органам, Министерству образования, администрации города, уполномоченному по правам ребенка детально разобраться в ситуации», — заявил губернатор. 

По информации телеграм-канала Baza, во время нападения пострадала одна из учительниц. В больнице находятся трое школьников — две девочки и мальчик. 13-летняя пострадавшая находится в реанимации.

Второе покушение на Трампа: злой рок или злые силы?
Второе покушение на Трампа: злой рок или злые силы? наша корреспонденция
11:10 2526
В США ситуация выходит из-под контроля: угроза кровопролития
В США ситуация выходит из-под контроля: угроза кровопролития наш обзор
15 сентября 2024, 20:56 10867
Мощный взрыв в центре Кёльна
Мощный взрыв в центре Кёльна
10:38 5921
Индия готовит для Армении ударные истребители
Индия готовит для Армении ударные истребители наш обзор; все еще актуально
15 сентября 2024, 17:35 9355
Покушавшийся на Трампа оказался сторонником Украины
Покушавшийся на Трампа оказался сторонником Украины добавлено видео; обновлено
10:32 17958
Гран-при Азербайджана выиграл австралиец Оскар Пиастри
Гран-при Азербайджана выиграл австралиец Оскар Пиастри Столкновение Сайнса и Переса; фото, видео; обновлено 17:40
15 сентября 2024, 17:40 11816
После покушения Трамп снова лидер гонки
После покушения Трамп снова лидер гонки
03:14 7615
Турция сделала заявление по Украине
Турция сделала заявление по Украине
00:54 11334
Еще одна война: Евросоюз и Китай столкнулись лбами
Еще одна война: Евросоюз и Китай столкнулись лбами наш комментарий
15 сентября 2024, 21:32 8003
Канадский премьер Трюдо — сын Фиделя Кастро?
Канадский премьер Трюдо — сын Фиделя Кастро? наша корреспонденция
15 сентября 2024, 13:34 9803
Оверчук дал понять в Ереване, кому принадлежат дороги в Армении
Оверчук дал понять в Ереване, кому принадлежат дороги в Армении наш комментарий
15 сентября 2024, 12:03 12375

ЭТО ВАЖНО

Второе покушение на Трампа: злой рок или злые силы?
Второе покушение на Трампа: злой рок или злые силы? наша корреспонденция
11:10 2526
В США ситуация выходит из-под контроля: угроза кровопролития
В США ситуация выходит из-под контроля: угроза кровопролития наш обзор
15 сентября 2024, 20:56 10867
Мощный взрыв в центре Кёльна
Мощный взрыв в центре Кёльна
10:38 5921
Индия готовит для Армении ударные истребители
Индия готовит для Армении ударные истребители наш обзор; все еще актуально
15 сентября 2024, 17:35 9355
Покушавшийся на Трампа оказался сторонником Украины
Покушавшийся на Трампа оказался сторонником Украины добавлено видео; обновлено
10:32 17958
Гран-при Азербайджана выиграл австралиец Оскар Пиастри
Гран-при Азербайджана выиграл австралиец Оскар Пиастри Столкновение Сайнса и Переса; фото, видео; обновлено 17:40
15 сентября 2024, 17:40 11816
После покушения Трамп снова лидер гонки
После покушения Трамп снова лидер гонки
03:14 7615
Турция сделала заявление по Украине
Турция сделала заявление по Украине
00:54 11334
Еще одна война: Евросоюз и Китай столкнулись лбами
Еще одна война: Евросоюз и Китай столкнулись лбами наш комментарий
15 сентября 2024, 21:32 8003
Канадский премьер Трюдо — сын Фиделя Кастро?
Канадский премьер Трюдо — сын Фиделя Кастро? наша корреспонденция
15 сентября 2024, 13:34 9803
Оверчук дал понять в Ереване, кому принадлежат дороги в Армении
Оверчук дал понять в Ереване, кому принадлежат дороги в Армении наш комментарий
15 сентября 2024, 12:03 12375
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться