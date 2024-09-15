В России школьник напал с молотком на учеников и учителя

В Челябинске школьник напал с молотком на учеников и педагогов . Об этом сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По его словам, в результате произошедшего есть пострадавшие, они госпитализированы. Их число он не назвал.

Нападавший задержан. «Большой вопрос, как ученик пронес в школу молоток. Почему не отреагировала охрана. Дал поручение правоохранительным органам, Министерству образования, администрации города, уполномоченному по правам ребенка детально разобраться в ситуации», — заявил губернатор.

По информации телеграм-канала Baza, во время нападения пострадала одна из учительниц. В больнице находятся трое школьников — две девочки и мальчик. 13-летняя пострадавшая находится в реанимации.