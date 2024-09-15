Эмин Амруллаев поздравляет учащихся и учителей
12:54 409
Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев поздравил из города Шуша учащихся и учителей с началом нового учебного года.
В своем поздравлении министр отметил, что сегодняшний день особенный, что в этом году впервые после восстановления суверенитета на всей территории Азербайджана стартовал учебный год.
Эмин Амруллаев пожелал всем ученикам и учителям успехов.
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