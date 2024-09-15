Армения об участии в COP29 в Баку

Говорить об участии Армении в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - COP29 - в Баку пока преждевременно. Об этом во время традиционных брифингов в Национальном собрании заявил 16 сентября секретарь парламентской фракции правящей партии «Гражданский договор» Артур Ованнисян.

«На данный момент у меня нет ответа на этот вопрос. Если такие развития будут, вы, естественно, об этом узнаете. На данный момент считаю, что еще не время об этом говорить», - сказал Ованнисян.