Как Турция помогает освобождать украинских военнопленных

Турция остается активным посредником в вопросе освобождения военнопленных или заложников. Анкара действует через своего омбудсмена Шерефа Малкоча, рассказал в интервью РБК-Украина посол Украины в Турции Василий Боднар.

Дипломат сообщил, что в Министерстве иностранных дел Турции создан департамент по вопросам медиации. В частности, существует многоуровневый диалог по освобождению пленных и заложников. Ключевым являются переговоры между президентами Турции и Украины Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Зеленским, а также руководителей Офиса президента, Министерства обороны Украины и МИД с их турецкими коллегами.

Также свою роль играет назначение главой украинского МИД Андрея Сибиги, который с 2016 по 2021 год был послом Украины в Турции.

В вопросе военнопленных Турция действует и на уровне омбудсмена. В качестве примера в конце марта Украину посетил Малкоч, который встретился с семьями украинских военнопленных, посещал места содержания российских военнопленных. «Турецкий омбудсмен находится в диалоге с российской стороной, в ходе которого согласовываются сроки и условия его поездки в Россию для посещения наших военнопленных и решения вопросов их возвращения домой», - пояснил украинский посол.