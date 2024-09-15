11 партий будут представлены в Милли Меджлисе
13:28 572
Из числа избранных депутатов у 81 есть партийная принадлежность, заявил сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии Азербайджана председатель ЦИК Мазахир Панахов.
Он указал, что в Милли Меджлисе будут представлены 11 политических партий. В парламентских выборах приняли участие 25 из 26 прошедших госрегистрацию политических партий.
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