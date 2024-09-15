Саргсян собирался купить 2500 беспилотников

Власти Армении при Серже Саргсяне планировали закупить около 2500 БПЛА для перевооружения Армении, из них около половины должны были быть доставлены и приняты на вооружение уже в 2020 году. Об этом заявил сегодня в парламенте представитель Республиканской партии Армении Айк Мамиджанян.

По его словам, после прихода к власти Пашинян решил закупить вместо беспилотников истребители СУ-30, которые «во время войны не использовались».