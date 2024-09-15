Латвия передаст Украине бронемашины

Конкретное количество бронемашин, которые будут переданы Украине, в Минобороны не назвали.

В пресс-службе напомнили, что Латвия обязалась оказывать военную поддержку Украине в размере 0,25% от валового внутреннего продукта ежегодно как минимум до 2026 года. Ранее Украине уже были переданы различные виды вооружения и техники, включая вертолеты и самоходные гаубицы, закупленные ранее у Австрии.

Подписанный с Великобританией в 2014 году договор предусматривал поставку 123 бронемашин CVR(T) - 116 модернизированных и семи без капитального ремонта для обучения механиков. Первые машины были поставлены Латвии осенью 2015 года.