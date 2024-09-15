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Покушавшийся на Трампа оказался сторонником Украины
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Покушавшийся на Трампа оказался сторонником Украины

Влиятельный еврокомиссар неожиданно подал в отставку

13:41 770

Член Еврокомиссии, отвечающий за вопросы внутреннего рынка ЕС, представитель Франции Тьерри Бретон в понедельник заявил о своей отставке.

Он опубликовал письмо, направленное им главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором утверждается, что она просила власти Франции отказаться от выдвижения Бретона в новый состав Еврокомиссии.

Как отмечает агентство France Presse, переназначение Бретона считалось предрешенным. Однако из письма бывшего члена Еврокомиссии следует, что в последний момент перед объявлением нового состава высшего исполнительного органа ЕС фон дер Ляйен обратилась к властям Франции с просьбой представить иную кандидатуру. При этом Парижу, как утверждается, было обещано, что французский представитель получит важный портфель в новом составе комиссии. Бретон заявил, что в таких условиях не может оставаться на посту, и назвал последние события «очередным примером сомнительного руководства».

Ведомство, которое возглавлял Бретон, помимо прочего, отвечало за поставки и производство в ЕС вакцин от COVID-19, а также за военную промышленность. Бретон, кроме того, известен как сторонник жесткой линии в отношении технологических гигантов и компаний – владельцев соцсетей. Он настаивал на соблюдении ими европейского законодательства, угрожая блокировкой, в частности, соцсети X, принадлежащей Илону Маску.

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