Влиятельный еврокомиссар неожиданно подал в отставку

Он опубликовал письмо, направленное им главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, в котором утверждается, что она просила власти Франции отказаться от выдвижения Бретона в новый состав Еврокомиссии.

Как отмечает агентство France Presse, переназначение Бретона считалось предрешенным. Однако из письма бывшего члена Еврокомиссии следует, что в последний момент перед объявлением нового состава высшего исполнительного органа ЕС фон дер Ляйен обратилась к властям Франции с просьбой представить иную кандидатуру. При этом Парижу, как утверждается, было обещано, что французский представитель получит важный портфель в новом составе комиссии. Бретон заявил, что в таких условиях не может оставаться на посту, и назвал последние события «очередным примером сомнительного руководства».

Ведомство, которое возглавлял Бретон, помимо прочего, отвечало за поставки и производство в ЕС вакцин от COVID-19, а также за военную промышленность. Бретон, кроме того, известен как сторонник жесткой линии в отношении технологических гигантов и компаний – владельцев соцсетей. Он настаивал на соблюдении ими европейского законодательства, угрожая блокировкой, в частности, соцсети X, принадлежащей Илону Маску.