Законы нарушает один объект, а Госкомитет с Госкомимуществом разрушают - другой

Не прошло и десяти дней после публикации в haqqin.az статьи «Варварское освоение государственных земель. Госкомитет по имуществу выдал фиктивный техпаспорт?», как в редакцию стали поступать новые сигналы. Возмущенные читатели пишут, что, пока мы критикуем незаконное строительство Дома рыбы «Шафа», его владельцы ведут строительство уже у самого берега моря Но прежде напомним, что речь в нашей публикации шла о незаконном строительстве на территории рыбного дома «Шафа», которое Госреестр оформил задним числом, указав в выданном в 2019 году техпаспорте объекты, которые и сегодня еще не до конца построены. При этом грубейшим образом были нарушены требования законодательства, запрещающие строительные работы в 50-метровой прибрежной зоне. Честно говоря, все это время мы ждали реакцию на наше выступление от соответствующих структур. Тем более, что некоторые из них обещали прислать письменные ответы на вопросы, поставленные в публикации. В итоге, реакция, все-таки, последовала, но довольно-таки странная…

Когда, вслед за письмом читателей, группа расследователей haqqin.az вновь приехала в поселок Биби-Эйбат, где на огромной площади в конце длинного ряда рыбных домов раскинулся тот самый объект, о котором рассказывалось в статье «Варварское освоение государственных земель», мы были уверены, что застанем лязг бульдозеров, которые сносят незаконно возведенные постройки, и протестующие крики владельцев. Но все строения, как и раньше, стояли нетронутыми. Как выяснилось, органы надзора сносили забор территории… другого объекта, о котором в статье haqqin.az не было и речи! По словам собравшихся местных жителей, работа по восстановлению «законного порядка» началась в пять утра. Экскаватор в сопровождении грузовых машин, и примерно, тридцати человек, пошли на штурм забора, огораживавшего объект, причем с таким наступательным пылом, что зацепили какие-то кабели, в результате чего сгорел установленный здесь трансформатор. Участники «десанта», в которых люди узнали работников бакинского отдела Госкомимущества, приостановили работу лишь после того, как, разрушив забор, вошли на территорию пустого объекта. Пауза была взята, чтобы связаться с начальством, доложить по телефону о выполнении задания и получить новые инструкции. Но, завидев журналистов, госкоманда быстро покинула «захваченную» территорию и до нашего ухода больше не появлялась. Оставшиеся на объекте несколько молодых людей предупредили, что, в целях нашей же безопасности, вход на территорию объекта запрещен. Все наши попытки выяснить у них причины сноса, оказались тщетными.

Однако вокруг было немало свидетелей происшедшего. Правда, охранник разрушенного объекта объяснить толком ничего не смог. «Мое дело – охранять то, что огорожено забором, - объяснил он. - А тут забор снесли с наружной стороны, причем без всякого предупреждения. Хорошо хоть успел начальство предупредить…» В конце концов, нам удалось выяснить, что объект, подвергшийся нападению представителей госструктур, принадлежит лечебному центру «Şəfalı su». Его руководитель, Раджаб Аббасов, с которым охранник связал нас по телефону, также пребывал в состоянии полного недоумения. По словам Аббасова, у него, как раз-таки, все оформлено строго в соответствии с требованиями законодательства. Руководитель лечебного центра, пообещав представить редакции haqqin.az копии всех необходимых документов, отметил, что один из них подписан руководителем бакинского отдела Госкомимущества, работники которого, собственно, и снесли забор. С Раджабом Аббасовым мы еще встретимся, в настоящее время он находится за рубежом и должен вернуться в страну в ближайшие дни. А пока проследим, как развиваются события, происходящие на соседнем объекте. А развиваются они, поистине, удивительно: на территории рыбного дома «Шафа», буквально, в шаге от берега моря возводится новое строение. Причем возводится на глазах тех самых органов, которые без предупреждений и с нарушением всех норм законодательства сносят «незаконный» забор. При этом, ни один из представителей надзирающих органов не удосужился поинтересоваться у владельца рыбного дома, а законно ли он возводит свои сооружения.

Напомним в этой связи, что в предыдущей публикации мы обратили внимание читателей на наличие здесь большого количества стройматериалов и техники, которые представители госструктур объясняли проведением работ по благоустройству территории. Так вот, материалов здесь стало ощутимо меньше, а вот благоустройством здесь даже не пахнет. Хорошо бы, чтобы это пресловутое благоустройство не привело к появлению новых беседок и навесов со столами, сооруженных на «вполне законных» основаниях. Хотим официально довести до сведения госструктур: в последние дни, в связи с ограничением движения по ряду дорог и снижением числа посетителей, строительные работы на территории рыбного дома «Шафа» ведутся еще более интенсивно. И если раньше экскаватор и прочая техника действовали, исключительно, по ночам, то теперь работа кипит и в дневное время. Прекращают ее только, завидев журналистов с камерами. Чтобы возобновить ее после их ухода. Так и хочется спросить: что же руководит этими людьми в столь усердном труде? Да только у кого спрашивать, когда работники госструктуры работают на государственной технике, а деньги получают неизвестно откуда? Не говоря уже о налогах, причитающихся государству, которые госчиновники скрывают. Причем не только от непосредственного начальства, но и от общественности, служить и отчитываться перед которой они обязаны.

Кстати, по словам адвоката Бахруза Байрамова, права наемных работников за работу в ночные часы нарушают не только предприниматели, заставляющие их вкалывать по ночам, но и соответствующие государственные органы, прекрасно понимающие, что в ночное время ведутся только незаконные работы. Адвокат подчеркивает, что одним из обязательных требований Строительного кодекса является наличие разрешения соответствующего исполнительного органа. А, получив его, нужно регулировать рабочие часы в соответствии с Трудовым кодексом. В противном случае нарушаются права работников. И не нужно ждать, когда кто-то получит серьезную травму, после чего все эти органы запоют по-другому. Казалось бы, налицо факты, свидетельствующие о серьезных нарушениях, допускаемых при проведении строительных работ в рыбном доме «Шафа». Журналисты раскрывают множество подобных фактов, которые комментируют известные адвокаты. Тем не менее, госструктуры закрывают на них глаза. Так, органы по имущественным вопросам, несущие ответственность за соблюдение границ выделенных земельных участков и ведение на них строительных работ, в случае с рыбным домом «Шафа» упорно не видят никаких нарушений. Они не отвечают на конкретные вопросы редакции, нарушая требования законодательства, регулирующего отношения между госструктурами и СМИ, а по ночам втихую разрушают забор соседнего объекта, не имея на это полномочий.