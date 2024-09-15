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Покушавшийся на Трампа оказался сторонником Украины
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Покушавшийся на Трампа оказался сторонником Украины

Дания передаст Украине еще одну партию F-16

15:43 1368

До конца 2024 года Украина получит еще одну партию истребителей F-16 от Дании. Точная дата и количество самолетов в новых поставках остаются засекреченными по соображениям оперативной безопасности, заявил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

По словам министра, первый самолет был передан Украине в августе, всего Дания обязалась поставить 19 истребителей. «Во второй половине 2024 года будет передан еще один F-16», - подтвердил Поульсен.

F-16 Fighting Falcon - один из самых массовых и успешных многоцелевых истребителей четвертого поколения. Разработанный в США, он был принят на вооружение многими странами мира. Обладает высокой маневренностью, что позволяет ему эффективно вести воздушный бой. Кроме того, он может нести широкий спектр вооружения, включая ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-земля», бомбы и контейнеры с неуправляемыми ракетами.

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