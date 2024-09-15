Новые школы открыли в Загатале и Джалилабаде
В селе Муганлы Загатальского района в новом учебном году введено в эксплуатацию здание школы на 432 ученических места.
В мероприятии приняли участие начальник отдела человеческих ресурсов Министерства науки и образования Чапай Мамедов, руководитель Шеки-Загатальского регионального управления образования Гюнай Махмудова, представители Исполнительной власти Загатальского района, учителя и учащиеся.
Средняя школа села Муганлы состоит из трех корпусов и трех этажей. Классные комнаты новой школы оснащены необходимым оборудованием, на прилегающей территории уложено асфальтовое покрытие.
В Джалилабаде в селе Парди также сдано в эксплуатацию новое здание школы.
В церемонии открытия школы приняли участие учителя и ученики школы, а также официальные лица и представители общественности.
Новый корпус школы вместимостью 130 учеников оснащен современными системами энерго- и теплоснабжения, в нем созданы все необходимые условия.