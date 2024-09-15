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Российская армия станет больше

Путин подписал указ
15:57 2599

Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении штатной численности Вооруженных сил РФ. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно указу, штатная численность ВС России составит 2 389 130 человек, в том числе 1 500 000 военнослужащих. Указ вступает в силу с декабря 2024 года.

В предыдущем аналогичном указе, который был подписан Путиным в декабре 2023 года, штатная численность Вооруженных сил РФ увеличивалась до 2 209 130 человек (1 329 000 военнослужащих). Таким образом, Путин увеличил штатную численность российской армии на 180 000 человек.

Минобороны России пока не комментировало новый указ Путина.

До этого президент РФ увеличивал численность армии в августе 2022 года.

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