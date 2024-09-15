Пашинян рассказал о предложении Азербайджану

Азербайджан и Армения согласовали 80% текста мирного договора, Ереван предлагает подписать его и установить дипломатические отношения. Об этом в Тбилиси на пресс-конференции с грузинским коллегой Ираклием Кобахидзе заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«В результате почти двухлетних переговоров Армения и Азербайджан смогли в значительной степени согласовать текст соглашения об установлении мира примерно на 80%, мы предложили Азербайджану в ближайшее время подписать согласованные положения, установить дипломатические отношения, продолжить переговоры по всем вопросам, представляющим взаимную значимость», - сказал Пашинян.

В то же время премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия приветствует усилия правительства Армении по нормализации отношений с соседями, и готова выполнить свою роль по установлению стабильности и мира в регионе.

«Грузия поддерживает стабильность и мирное сосуществование на Южном Кавказе и считает важными совместные усилия в преодолении существующих в регионе вызовов. Тбилиси также приветствует мирный процесс между Ереваном и Баку», - сказал Кобахидзе.