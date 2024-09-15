USD 1.7000
EUR 1.8866
RUB 0.0189
Подписаться на уведомления
Покушавшийся на Трампа оказался сторонником Украины
Новость дня
Покушавшийся на Трампа оказался сторонником Украины

На улицах Баку автобусов станет больше

16:32 1389

Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA) увеличило количество выпускаемых на линии автобусов в целях улучшения возможностей перевозки пассажиров в связи с началом учебного года.

Если в сентябре 2022 года в Баку эксплуатировалось 1 780 автобусов, то в 2023 году их количество было доведено до 2011. В соответствующий период текущего года на маршрутных линиях задействованы еще 170 автобусов. А за счет доставки в Баку и ввода в эксплуатацию еще 160 новых электробусов общее количество будет доведено до 2 341. Цель — увеличить количество автобусов, обслуживающих пассажиров, до 2500.

Кроме того, по сравнению с сентябрем 2023 года в Сумгаите и Апшеронском районе к пассажироперевозкам привлечено еще 75 автобусов. Если в летние месяцы на маршрутах Сумгаита и Апшеронского района эксплуатировалось 370-390 автобусов, то в связи с учебным годом их количество доведено до 486.

Бакинские дороги открыты в рекордные сроки
Бакинские дороги открыты в рекордные сроки После «Формулы-1»
17:47 1226
9 лет требуют для экс-депутата Назима Бейдемирли
9 лет требуют для экс-депутата Назима Бейдемирли
17:45 723
Ереван втирает Баку «половинчатый договор»
Ереван втирает Баку «половинчатый договор» комментарий Лоуренса Бруэрса
15:38 3686
Мощный взрыв в центре Кёльна: что известно
Мощный взрыв в центре Кёльна: что известно обновлено 16:25
16:25 9839
Пашинян рассказал о предложении Азербайджану
Пашинян рассказал о предложении Азербайджану
16:10 3365
Законы нарушает один объект, а Госкомитет с Госкомимуществом разрушают – другой
Законы нарушает один объект, а Госкомитет с Госкомимуществом разрушают – другой видео; продолжение нашего расследования
13:38 4082
Еще одна война: Евросоюз и Китай столкнулись лбами
Еще одна война: Евросоюз и Китай столкнулись лбами наш комментарий
15 сентября 2024, 21:32 8711
Токаев: «Россия непобедима»
Токаев: «Россия непобедима» обновлено 15:09
15:09 4924
Пашинян попросил прощения
Пашинян попросил прощения
14:23 5901
Второе покушение на Трампа: злой рок или злые силы?
Второе покушение на Трампа: злой рок или злые силы? наша корреспонденция
11:10 3631
В США ситуация выходит из-под контроля: угроза кровопролития
В США ситуация выходит из-под контроля: угроза кровопролития наш обзор
15 сентября 2024, 20:56 11822

ЭТО ВАЖНО

Бакинские дороги открыты в рекордные сроки
Бакинские дороги открыты в рекордные сроки После «Формулы-1»
17:47 1226
9 лет требуют для экс-депутата Назима Бейдемирли
9 лет требуют для экс-депутата Назима Бейдемирли
17:45 723
Ереван втирает Баку «половинчатый договор»
Ереван втирает Баку «половинчатый договор» комментарий Лоуренса Бруэрса
15:38 3686
Мощный взрыв в центре Кёльна: что известно
Мощный взрыв в центре Кёльна: что известно обновлено 16:25
16:25 9839
Пашинян рассказал о предложении Азербайджану
Пашинян рассказал о предложении Азербайджану
16:10 3365
Законы нарушает один объект, а Госкомитет с Госкомимуществом разрушают – другой
Законы нарушает один объект, а Госкомитет с Госкомимуществом разрушают – другой видео; продолжение нашего расследования
13:38 4082
Еще одна война: Евросоюз и Китай столкнулись лбами
Еще одна война: Евросоюз и Китай столкнулись лбами наш комментарий
15 сентября 2024, 21:32 8711
Токаев: «Россия непобедима»
Токаев: «Россия непобедима» обновлено 15:09
15:09 4924
Пашинян попросил прощения
Пашинян попросил прощения
14:23 5901
Второе покушение на Трампа: злой рок или злые силы?
Второе покушение на Трампа: злой рок или злые силы? наша корреспонденция
11:10 3631
В США ситуация выходит из-под контроля: угроза кровопролития
В США ситуация выходит из-под контроля: угроза кровопролития наш обзор
15 сентября 2024, 20:56 11822
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться