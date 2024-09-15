На улицах Баку автобусов станет больше

Если в сентябре 2022 года в Баку эксплуатировалось 1 780 автобусов, то в 2023 году их количество было доведено до 2011. В соответствующий период текущего года на маршрутных линиях задействованы еще 170 автобусов. А за счет доставки в Баку и ввода в эксплуатацию еще 160 новых электробусов общее количество будет доведено до 2 341. Цель — увеличить количество автобусов, обслуживающих пассажиров, до 2500.

Кроме того, по сравнению с сентябрем 2023 года в Сумгаите и Апшеронском районе к пассажироперевозкам привлечено еще 75 автобусов. Если в летние месяцы на маршрутах Сумгаита и Апшеронского района эксплуатировалось 370-390 автобусов, то в связи с учебным годом их количество доведено до 486.