Асланова и Джураев кинули граждан на сотни тысяч манатов

Завершено следствие по уголовному делу, возбужденному в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, в отношении должностных лиц ООО Recent Group и Area Alfa Group по факту незаконного присвоения денежных средств граждан.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры, следствием установлены обоснованные подозрения в том, что бывшие директора этих компаний, Севиндж Асланова и Камиль Джураев, обманным путем присвоили 217 тысяч манатов. Своих жертв они обещали устроить на работу в различных европейских странах.

Обоим мошенникам предъявлены обвинения по ряду статей Уголовного кодекса. Камиль Джураев был арестован. Севиндж Асланова – с учетом частичного возмещения причиненного материального ущерба и наличия на ее попечении малолетнего ребенка – ареста избежала и была передана под надзор полиции.

Уголовное дело передано для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям.