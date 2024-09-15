Открылся рейс Баку – Ходжалы – Ханкенди – Шуша
16 сентября заработал первый регулярный автобусный рейс по маршруту Баку - Ходжалы - Ханкенди - Шуша, организованный Агентством наземного транспорта Азербайджана (AYNA).
Рейсы осуществляются из Бакинского международного автовокзального комплекса. Автобусы, ежедневно отправляющиеся из Баку в Шушу в 07:30, выезжают в обратном направлении в 15:30. Время отправления из промежуточных пунктов: из Ханкенди - в 16:00, из Ходжалы - в 16:30. Стоимость билета на рейс Баку - Шуша составляет 14,80 маната, по маршруту Баку - Ханкенди – 14,20, а Баку - Ходжалы – 13,90 маната.
Цель организации регулярных автобусных рейсов - обеспечение проживающих на освобожденных от оккупации территориях граждан качественной транспортной инфраструктурой и услугами.
Билеты можно приобрести только онлайн через портал biletim.az.
Во время отправки первых пассажиров рейса Агшину Нахмету, купившему первый билет на автобус из Баку, был вручен сертификат первого пассажира исторического рейса. Студенту, отправившемуся в Ханкенди на учебу в Карабахском университете, пожелали успехов.