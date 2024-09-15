Путин обвел Сырского: эмоции ниже желудка
Российские войска усиливают контрнаступление в Курской области, а украинские силы перестали вводить новые резервы и вместо этого стали больше окапываться. Об этом пишет Financial Times.
В публикации издания говорится, что «операция украинской армии, ставшая первым крупным иностранным вторжением на российскую территорию со времен Второй мировой войны, всегда была рискованной, говорят аналитики. Но сейчас украинские войска в Курске отступают, риски растут, а стратегические выгоды все еще недостижимы. Пока что Украина не добилась особых успехов в стремлении заставить Москву отвлечь значительные силы с востока страны, где измотанные украинские войска неуклонно теряют позиции. Россия, наоборот, усилила давление внутри Украины, особенно в районе важного железнодорожного узла Покровска».
Несмотря на то что Украина уступает России в численности и вооружении, с курским наступлением она взяла на себя «новое обязательство», сказал Роб Ли, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики, «и это долгосрочное обязательство».
Киев создал протяженный фронт, который ему придется постоянно снабжать и укреплять, что может нанести ущерб его оборонительным линиям на собственной территории, считает Ли. Украинские войска могут воспользоваться прикрытием деревьев, чтобы закрепиться, добавил он, но это преимущество исчезнет зимой, когда опадет листва и «будет легче увидеть, где находятся позиции».
Издание пишет, что, вопреки ожиданиям, Путин не стал перебрасывать наиболее подготовленные штурмовые силы из Донецкой области. Эта цель не была достигнута, признал главком ВСУ Александр Сырский.
«Кроме нескольких бригад морской пехоты, мы не привели туда никаких хороших новых резервов… Мы наскребали их отовсюду», - сказал человек, близкий к российскому Минобороны.
Военный аналитик Руслан Левиев из Conflict Intelligence Team считает: «Несмотря на то что Путин, очевидно, был крайне зол из-за прорыва в Курской области, он не принимал эмоциональных решений, поэтому мы не видели стратегии «быстро хватаем всех и отправляем отвоевывать Курск».
Путин пока предпочел смириться с «очевидными политическими издержками» присутствия украинских войск на суверенной российской территории, сказал Левиев, вместо того чтобы потребовать поспешного контрнаступления, которое, скорее всего, приведет к большим российским потерям. При этом Левиев полагает, что Путин все же потратит значительные силы на контрнаступление, так как в случае переговоров он, вероятно, сочтет необходимым лишить Украину ее курского козыря.
Представитель Минобороны Украины заявил, что ВСУ не планируют захватывать новые территории в Курской области, а работают над укреплением и защитой своих флангов. По его словам, операция в Курске всегда планировалась таким образом, чтобы обеспечить украинским войскам возможность быстрого отхода в случае ухудшения ситуации. Это подтверждает российский источник: «Украинцы прекратили вводить новые резервы. Они стали меньше перемещаться и вместо этого больше окапываться».