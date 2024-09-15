Путин обвел Сырского: эмоции ниже желудка

Российские войска усиливают контрнаступление в Курской области, а украинские силы перестали вводить новые резервы и вместо этого стали больше окапываться. Об этом пишет Financial Times. В публикации издания говорится, что «операция украинской армии, ставшая первым крупным иностранным вторжением на российскую территорию со времен Второй мировой войны, всегда была рискованной, говорят аналитики. Но сейчас украинские войска в Курске отступают, риски растут, а стратегические выгоды все еще недостижимы. Пока что Украина не добилась особых успехов в стремлении заставить Москву отвлечь значительные силы с востока страны, где измотанные украинские войска неуклонно теряют позиции. Россия, наоборот, усилила давление внутри Украины, особенно в районе важного железнодорожного узла Покровска».

Несмотря на то что Украина уступает России в численности и вооружении, с курским наступлением она взяла на себя «новое обязательство», сказал Роб Ли, старший научный сотрудник Института исследований внешней политики, «и это долгосрочное обязательство». Киев создал протяженный фронт, который ему придется постоянно снабжать и укреплять, что может нанести ущерб его оборонительным линиям на собственной территории, считает Ли. Украинские войска могут воспользоваться прикрытием деревьев, чтобы закрепиться, добавил он, но это преимущество исчезнет зимой, когда опадет листва и «будет легче увидеть, где находятся позиции». Издание пишет, что, вопреки ожиданиям, Путин не стал перебрасывать наиболее подготовленные штурмовые силы из Донецкой области. Эта цель не была достигнута, признал главком ВСУ Александр Сырский. «Кроме нескольких бригад морской пехоты, мы не привели туда никаких хороших новых резервов… Мы наскребали их отовсюду», - сказал человек, близкий к российскому Минобороны. Военный аналитик Руслан Левиев из Conflict Intelligence Team считает: «Несмотря на то что Путин, очевидно, был крайне зол из-за прорыва в Курской области, он не принимал эмоциональных решений, поэтому мы не видели стратегии «быстро хватаем всех и отправляем отвоевывать Курск».