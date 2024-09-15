9 лет требуют для экс-депутата Назима Бейдемирли
В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается процесс по уголовному делу бывшего депутата Назима Бейдемирли, обвиняемого в вымогательстве.
Как сообщает корреспондент haqqin.az, на заседании 16 сентября выступил прокурор, который потребовал приговорить Назима Бейдемирли к 9 годам лишения свободы.
Судебный процесс продолжится 30 сентября.
Напомним, что Н.Бейдемирли был арестован в июле прошлого года. Один из граждан обратился в полицию с заявлением о том, что Бейдемирли вымогал у него 50 тысяч манатов, в противном случае экс-депутат угрожал распространить порочащие гражданина материалы. Экс-депутат был привлечен в качестве обвиняемого по статье 182.2.4 (вымогательство путем угроз с целью завладения имуществом в значительном размере) УК Азербайджана.