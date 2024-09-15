Бакинские дороги открыты в рекордные сроки

Впервые за восемь лет проведения в Баку гонок «Формулы-1» все дорожные ограничения сняты в течение 24 часов после завершения соревнований.

Гонки проходили 13-15 сентября. Улицы были открыты для движения автотранспорта раньше, чем было запланировано, то есть с сегодняшнего дня. Это стало возможным благодаря общим усилиям Операционной компании Baku City Circuit, Министерства внутренних дел, Главного управления Государственной дорожной полиции и других госструктур.

Кроме того, уже этой ночью в целях безопасности вокруг трассы будут убраны 3 306 бетонных блоков.

Напомним, что в ходе гоночной недели движение на некоторых закрытых дорогах, прилегающих к трассе, открывалось в часы пик.