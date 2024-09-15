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В Карабахе и Восточном Зангезуре новые школы открыли свои двери для учеников

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17:59 320

В рамках первой Государственной программы «Великое возвращение» Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев в связи с Днем знаний в Азербайджане подготовил видеоролик о школах на освобожденных от оккупации территориях.

На видеокадрах нашли отражение школа №1 имени Улугбека в Физули, школа №1 в Шуше, школа №2 в Лачине, школа №1 в Ходжалы, школы в селах Забух и Сус Лачинского района, Талыш Агдеринского района и Агалы Зангиланского района, как дети готовятся к первому учебному дню, процесс обучения.

В 2024-2025 учебном году впервые началось обучение в средней школе №1 города Ходжалы, полной средней школе села Сус Лачинского района и полной средней школе №1 города Шуша.

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