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Коллегия адвокатов дала старт проекту «От адвоката студенту»

18:06 162

Проект «От адвоката студенту», который считается одним из успешных начинаний Коллегии адвокатов Азербайджана, создаст условия для передачи опыта адвокатов студентам-юристам. Об этом говорится в сообщении, распространенном Коллегией.

Основная цель проекта в том, чтобы студенты получили знания и опыт в различных областях права, ознакомились с деятельностью адвокатов, узнали о работе Коллегии адвокатов в международной и национальной сферах, включая процессы взаимодействия с различными организациями в рамках предоставления профессиональной юридической помощи.

Благодаря проекту студенты, детально ознакомившиеся с принципами работы Коллегии адвокатов, также получат необходимые знания по существующей судебной практике и приобретут соответствующие практические навыки. Это сыграет важную роль в формировании их будущей профессиональной деятельности.

Кроме того, одной из ключевых задач Академии является организация долгосрочных тренингов по актуальным вопросам в рамках данного проекта. Планируется, что на данных тренингах будут выступать опытные юристы, включая профессоров, судей и адвокатов.

Следует отметить, что между Коллегией адвокатов и всеми университетами Азербайджана, имеющими юридические факультеты, был подписан меморандум. В рамках меморандума совместно с университетами организуются конференции и семинары, а студенты-юристы проходят производственную практику в адвокатских бюро.

Также следует подчеркнуть, что Коллегия адвокатов является самым активным юридическим учреждением, оказывающим поддержку студентам-юристам. Так, при поддержке Коллегии ежегодно организуются летние и зимние юридические школы, в которых принимают участие более 300 студентов. Сотни студентов проходят практику в адвокатских организациях, получают персональные стипендии. Также оказываются спонсорская поддержка проектам юридических факультетов.

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