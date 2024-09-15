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Покушавшийся на Трампа оказался сторонником Украины
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Покушавшийся на Трампа оказался сторонником Украины

Премьер собирается уволить министра

18:08 667

Биньямин Нетаньяху уволит Йоава Галанта с поста министра обороны в ближайшее время, пишут израильские СМИ со ссылкой на источники в канцелярии премьер-министра Израиля.

Сообщается, что минувшей ночью Нетаньяху обсуждал вопрос об увольнении Галанта со своим окружением.

Отношения между Галантом и Нетаньяху были напряженными с тех пор, как в марте 2023 года премьер-министр объявил об увольнении Галанта за его критику реформы судебной системы правительства, однако две недели спустя под сильным давлением общественности изменил свое решение.

Члены кабинета Нетаньяху уже несколько месяцев призывают к отставке Галанта, возмущенные, помимо прочего, его несогласием с законопроектом о призыве ультраортодоксов, поддержанным правительством, а также его публичным разрывом с премьер-министром из-за сделки о заложниках и контроля над Филадельфийским коридором в Газе.

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