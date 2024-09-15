USD 1.7000
EUR 1.8866
RUB 0.0189
Подписаться на уведомления
Покушавшийся на Трампа оказался сторонником Украины
Новость дня
Покушавшийся на Трампа оказался сторонником Украины

Иранцы вышли на митинги

видео
18:21 427

В Иране проходят акции в память об убитой «полицией нравов» Махсы Амини.

В некоторых иранских городах провели массовые забастовки к годовщине убийства иранской девушки. Силовики же заблокировали въезд на кладбище в провинции Саккез, где похоронена Махса Амини.

В городах Ирана люди запускают шары с плакатами и оставляют надписи, отсылающие к убийству Амини:

«Женщины, жизнь, свобода», «Смерть Хаменеи! Смерть Исламской Республике!», «Махса Амини».

Бакинские дороги открыты в рекордные сроки
Бакинские дороги открыты в рекордные сроки После «Формулы-1»
17:47 1257
9 лет требуют для экс-депутата Назима Бейдемирли
9 лет требуют для экс-депутата Назима Бейдемирли
17:45 737
Ереван втирает Баку «половинчатый договор»
Ереван втирает Баку «половинчатый договор» комментарий Лоуренса Бруэрса
15:38 3705
Мощный взрыв в центре Кёльна: что известно
Мощный взрыв в центре Кёльна: что известно обновлено 16:25
16:25 9851
Пашинян рассказал о предложении Азербайджану
Пашинян рассказал о предложении Азербайджану
16:10 3385
Законы нарушает один объект, а Госкомитет с Госкомимуществом разрушают – другой
Законы нарушает один объект, а Госкомитет с Госкомимуществом разрушают – другой видео; продолжение нашего расследования
13:38 4089
Еще одна война: Евросоюз и Китай столкнулись лбами
Еще одна война: Евросоюз и Китай столкнулись лбами наш комментарий
15 сентября 2024, 21:32 8712
Токаев: «Россия непобедима»
Токаев: «Россия непобедима» обновлено 15:09
15:09 4936
Пашинян попросил прощения
Пашинян попросил прощения
14:23 5909
Второе покушение на Трампа: злой рок или злые силы?
Второе покушение на Трампа: злой рок или злые силы? наша корреспонденция
11:10 3637
В США ситуация выходит из-под контроля: угроза кровопролития
В США ситуация выходит из-под контроля: угроза кровопролития наш обзор
15 сентября 2024, 20:56 11826

ЭТО ВАЖНО

Бакинские дороги открыты в рекордные сроки
Бакинские дороги открыты в рекордные сроки После «Формулы-1»
17:47 1257
9 лет требуют для экс-депутата Назима Бейдемирли
9 лет требуют для экс-депутата Назима Бейдемирли
17:45 737
Ереван втирает Баку «половинчатый договор»
Ереван втирает Баку «половинчатый договор» комментарий Лоуренса Бруэрса
15:38 3705
Мощный взрыв в центре Кёльна: что известно
Мощный взрыв в центре Кёльна: что известно обновлено 16:25
16:25 9851
Пашинян рассказал о предложении Азербайджану
Пашинян рассказал о предложении Азербайджану
16:10 3385
Законы нарушает один объект, а Госкомитет с Госкомимуществом разрушают – другой
Законы нарушает один объект, а Госкомитет с Госкомимуществом разрушают – другой видео; продолжение нашего расследования
13:38 4089
Еще одна война: Евросоюз и Китай столкнулись лбами
Еще одна война: Евросоюз и Китай столкнулись лбами наш комментарий
15 сентября 2024, 21:32 8712
Токаев: «Россия непобедима»
Токаев: «Россия непобедима» обновлено 15:09
15:09 4936
Пашинян попросил прощения
Пашинян попросил прощения
14:23 5909
Второе покушение на Трампа: злой рок или злые силы?
Второе покушение на Трампа: злой рок или злые силы? наша корреспонденция
11:10 3637
В США ситуация выходит из-под контроля: угроза кровопролития
В США ситуация выходит из-под контроля: угроза кровопролития наш обзор
15 сентября 2024, 20:56 11826
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться