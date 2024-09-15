Иранцы вышли на митинги

В Иране проходят акции в память об убитой «полицией нравов» Махсы Амини.

В некоторых иранских городах провели массовые забастовки к годовщине убийства иранской девушки. Силовики же заблокировали въезд на кладбище в провинции Саккез, где похоронена Махса Амини.

В городах Ирана люди запускают шары с плакатами и оставляют надписи, отсылающие к убийству Амини:

«Женщины, жизнь, свобода», «Смерть Хаменеи! Смерть Исламской Республике!», «Махса Амини».