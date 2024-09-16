НАТО опять поджимает хвост

НАТО не будет частью конфликта, если страны альянса позволят Украине бить по территории РФ западным оружием, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Foreign Policy.

Также Столтенберг отметил, что в НАТО по-прежнему нет согласия всех государств-членов, чтобы направить приглашение Украине вступить в альянс.

«НАТО не наблюдает каких-либо действий России в ядерной сфере, которые требовали бы реакции со стороны Запада», - добавил генсек.