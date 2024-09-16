USD 1.7000
EUR 1.8866
RUB 0.0189
Подписаться на уведомления
Покушавшемуся на Трампа выдвинули обвинения
Новость дня
Покушавшемуся на Трампа выдвинули обвинения

НАТО опять поджимает хвост

18:38 2568

НАТО не будет частью конфликта, если страны альянса позволят Украине бить по территории РФ западным оружием, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Foreign Policy.

Также Столтенберг отметил, что в НАТО по-прежнему нет согласия всех государств-членов, чтобы направить приглашение Украине вступить в альянс.

«НАТО не наблюдает каких-либо действий России в ядерной сфере, которые требовали бы реакции со стороны Запада», - добавил генсек.

О сети «Моссада» в Стамбуле
О сети «Моссада» в Стамбуле наша корреспонденция
20:45 1970
Законы нарушает один объект, а Госкомитет с Госкомимуществом разрушают – другой
Законы нарушает один объект, а Госкомитет с Госкомимуществом разрушают – другой видео; продолжение нашего расследования; все еще актуально
13:38 5011
Зеленский: «План победы готов на 90%»
Зеленский: «План победы готов на 90%»
21:44 994
Землетрясение во время выступления президента
Землетрясение во время выступления президента видео; обновлено 20:51
20:51 4831
Госсекретарь США позвонил Ильхаму Алиеву
Госсекретарь США позвонил Ильхаму Алиеву новость дополнена
20:22 3996
Второе покушение на Трампа: злой рок или злые силы?
Второе покушение на Трампа: злой рок или злые силы? наша корреспонденция; все еще актуально
11:10 4296
Путин обвел Сырского: эмоции ниже желудка
Путин обвел Сырского: эмоции ниже желудка о развитии ситуации
17:38 8925
Мощный взрыв в центре Кёльна: что известно
Мощный взрыв в центре Кёльна: что известно обновлено 16:25
16:25 11758
Бакинские дороги открыты в рекордные сроки
Бакинские дороги открыты в рекордные сроки После «Формулы-1»
17:47 4120
9 лет требуют для экс-депутата Назима Бейдемирли
9 лет требуют для экс-депутата Назима Бейдемирли
17:45 2279
Ереван втирает Баку «половинчатый договор»
Ереван втирает Баку «половинчатый договор» комментарий Лоуренса Бруэрса
15:38 5401

ЭТО ВАЖНО

О сети «Моссада» в Стамбуле
О сети «Моссада» в Стамбуле наша корреспонденция
20:45 1970
Законы нарушает один объект, а Госкомитет с Госкомимуществом разрушают – другой
Законы нарушает один объект, а Госкомитет с Госкомимуществом разрушают – другой видео; продолжение нашего расследования; все еще актуально
13:38 5011
Зеленский: «План победы готов на 90%»
Зеленский: «План победы готов на 90%»
21:44 994
Землетрясение во время выступления президента
Землетрясение во время выступления президента видео; обновлено 20:51
20:51 4831
Госсекретарь США позвонил Ильхаму Алиеву
Госсекретарь США позвонил Ильхаму Алиеву новость дополнена
20:22 3996
Второе покушение на Трампа: злой рок или злые силы?
Второе покушение на Трампа: злой рок или злые силы? наша корреспонденция; все еще актуально
11:10 4296
Путин обвел Сырского: эмоции ниже желудка
Путин обвел Сырского: эмоции ниже желудка о развитии ситуации
17:38 8925
Мощный взрыв в центре Кёльна: что известно
Мощный взрыв в центре Кёльна: что известно обновлено 16:25
16:25 11758
Бакинские дороги открыты в рекордные сроки
Бакинские дороги открыты в рекордные сроки После «Формулы-1»
17:47 4120
9 лет требуют для экс-депутата Назима Бейдемирли
9 лет требуют для экс-депутата Назима Бейдемирли
17:45 2279
Ереван втирает Баку «половинчатый договор»
Ереван втирает Баку «половинчатый договор» комментарий Лоуренса Бруэрса
15:38 5401
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться