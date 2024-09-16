Украинская разведка сообщила об убийстве российского военкора

Главное управление разведки Украины заявляет об убийстве российского военкора Александра Коробова по прозвищу «Краб». Заявлено, что вчера ему «сломали череп в Белгороде», от чего он умер. Опубликовано видео с окровавленным телом, лежащим на земле.

ГУР дал понять, что имеет отношение к этому убийству, хотя прямо это и не подтверждает. Разведка утверждает, что Коробов лично принимал участие в совершении тяжких военных преступлений против Украины, и заявляет, что «за каждое военное преступление будет расплата».

Коробов работал на телеканалах «Россия 1» и «Звезда», делал сюжеты с захваченных частей Донецкой и Луганской областей.