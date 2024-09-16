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Покушавшемуся на Трампа выдвинули обвинения
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Покушавшемуся на Трампа выдвинули обвинения

Землетрясение во время выступления президента

видео; обновлено 20:51
20:51 4839

В Молдове во время выступления президента страны Майи Санду в телеэфире произошло землетрясение.

«Ух ты! Что-то интересное у нас происходит!», - с иронией прокомментировала ситуацию Санду.

*** 18:52

В Румынии произошло землетрясение с магнитудой 5,3, которое ощущалось в Молдове и украинской Одессе, пишут зарубежные СМИ.

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