Землетрясение во время выступления президента
20:51 4839
В Молдове во время выступления президента страны Майи Санду в телеэфире произошло землетрясение.
«Ух ты! Что-то интересное у нас происходит!», - с иронией прокомментировала ситуацию Санду.
September 16, 2024
*** 18:52
В Румынии произошло землетрясение с магнитудой 5,3, которое ощущалось в Молдове и украинской Одессе, пишут зарубежные СМИ.
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