Украина атаковала россиян в Сирии
19:08 2790
Бойцы Главного управления разведки атаковали российскую базу беспилотников в Сирии, пишут украинские СМИ.
Российская военная база находилась недалеко от Алеппо и использовалась для создания и испытания ударных БПЛА и самодельных взрывных устройств.
Украина атаковала российскую базу в Сирии pic.twitter.com/O2xs3PwM8r— Newsfeed (@Newsfeed883920) September 16, 2024
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