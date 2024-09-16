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Покушавшемуся на Трампа выдвинули обвинения
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Покушавшемуся на Трампа выдвинули обвинения

Украина атаковала россиян в Сирии

ВИДЕО
19:08 2790

Бойцы Главного управления разведки атаковали российскую базу беспилотников в Сирии, пишут украинские СМИ.

Российская военная база находилась недалеко от Алеппо и использовалась для создания и испытания ударных БПЛА и самодельных взрывных устройств.

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