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О сети «Моссада» в Стамбуле

наша корреспонденция
Бюро haqqin.az, Стамбул
20:45 1977

Турецкие следственные органы требуют приговорить к лишению свободы сроком от восемнадцати с половиной до сорока пяти лет двадцать человек, обвиняемых в передаче «Моссаду» адресов и фотографий живущих в Турции палестинских граждан.

В обвинительном акте, подготовленном прокуратурой Стамбула, указано, что из двадцати подозреваемых, взятых под стражу, как минимум шестнадцать осуществляли «международную шпионскую деятельность» в пользу внешней разведки Израиля.

В обвинительном акте также сообщается, что «Моссад» вербовал агентов из числа местных палестинцев посредством объявлений, которые размещались в социальных сетях. Связь с «рекрутами» поддерживалась через семь различных телефонных номеров. Однако при контактах с агентами ни обычные, ни видеозвонки не использовались.

Как отмечено в обвинительном акте прокуратуры Стамбула, резиденты «Моссада» использовали завербованных агентов для выполнения таких тактических задач, как обследование местности, разведка, получение необходимых фото- и видеоматериалов. Агенты получали за свою работу деньги с помощью «телефонных перечислений», переводов в криптовалютные кошельки или посредством системы Western Union.

Предполагается, что данные, полученные от завербованных агентов, «Моссад» намеревался использовать при планировании убийств или похищений палестинцев, о которых собиралась информация.

В обвинительном заключении прокуратуры фигурируют записи телефонных звонков обвиняемых, фотографии на их телефонах и платежные чеки. В частности, в нем фигурируют показания одного из подозреваемых по имени Амал Салам Эп Сыала, признавшегося, что он находился в контакте с неким Мустафой, живущим в Германии, и отправил ему «пробное» видео.

Сыала также сообщил, что позже связался с человеком по имени Самир Ферат, который попросил его заснять на видео фасад и внутреннюю часть мечети Сулеймание в Стамбуле, а также сделать фотографии одной из улиц в Башакшехире. За эту работу Сыала получил 450 долларов.

Кроме того, по заданию своего куратора он подготовил и отправил отчеты о том, какая из двух GSM-компаний в Турции предоставляет наиболее качественные услуги. По словам Сыала, он понятия не имел, что имеет дело с «Моссад», и отправлял требуемые фотографии и видео только ради заработка.

В обвинительном заключении упоминается также подозреваемый Хазем Мунир Амин Эльгайяр, работавший ранее санитаром в стамбульской больнице «Фатих». В материалах следствия указано, что Эльгайяр «уделял особое внимание раненым из Палестины» и, предположительно, собирал о них информацию для израильской разведки.

Следует отметить, что все обвиняемые, имена которых упомянуты в обвинительном акте, являются этническими арабами.

Сообщается, что в ноябре все они предстанут перед судом в тюрьме «Мармара».

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