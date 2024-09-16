Зеленский: «План победы готов на 90%»

Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил, что Украина определила необходимые пункты плана победы в войне против РФ и готова уже на следующей неделе представить его союзникам.

«В течение всего дня в разных форматах - совещания по подготовке нашего, украинского, Плана победы. Реальное наполнение всех пунктов. Военное наполнение, политическое, дипломатическое, экономическое. Привлечены ключевые лица по каждому направлению.

И необходимые для Украины шаги уже определены, абсолютно четко. То, что может дать нам максимально сильные позиции для приближения мира - реального, справедливого мира. Для каждого шага есть и четкий перечень пунктов, что именно необходимо, что именно будет работать на усиление. Ни одной невозможной вещи там нет. Более чем на 90% все выписано».