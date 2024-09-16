Молдова отбросит Приднестровье и войдет в ЕС

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что республика намерена войти в ЕС без территории сепаратистского Приднестровья в случае затягивания процесса урегулирования этой проблемы.

«Надеемся, что у нас будет возможность решить приднестровскую проблему. Но если у нас не получится быстро в последующие несколько лет, то это не означает, что мы будем откладывать европейскую интеграцию на 10 или 20 лет. Это для нас не решение. Мы хотим все (интегрироваться) вместе. Если не все вместе, то это будет в два шага», - сказала Санду в интервью телеканалу Moldova 1.

По ее словам, Брюссель не ставит перед Кишиневом цель урегулировать проблему Приднестровья до интеграции в ЕС. Санду также заверила, что Молдова рассматривает только мирные, дипломатические способы решений.