USD 1.7000
EUR 1.8866
RUB 0.0189
Подписаться на уведомления
Покушавшемуся на Трампа выдвинули обвинения
Новость дня
Покушавшемуся на Трампа выдвинули обвинения

Молдова отбросит Приднестровье и войдет в ЕС

16 сентября 2024, 22:46 2027

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что республика намерена войти в ЕС без территории сепаратистского Приднестровья в случае затягивания процесса урегулирования этой проблемы.

«Надеемся, что у нас будет возможность решить приднестровскую проблему. Но если у нас не получится быстро в последующие несколько лет, то это не означает, что мы будем откладывать европейскую интеграцию на 10 или 20 лет. Это для нас не решение. Мы хотим все (интегрироваться) вместе. Если не все вместе, то это будет в два шага», - сказала Санду в интервью телеканалу Moldova 1.

По ее словам, Брюссель не ставит перед Кишиневом цель урегулировать проблему Приднестровья до интеграции в ЕС. Санду также заверила, что Молдова рассматривает только мирные, дипломатические способы решений.

Почему в Трампа стреляют, а в Камалу нет?
Почему в Трампа стреляют, а в Камалу нет? главная тема
16 сентября 2024, 22:36 1875
Путин обвел Сырского: эмоции ниже желудка
Путин обвел Сырского: эмоции ниже желудка о развитии ситуации
16 сентября 2024, 17:38 10643
Россия передала Ирану ядерное оружие?
Россия передала Ирану ядерное оружие?
00:45 852
США с нетерпением ждут Джейхуна Байрамова
США с нетерпением ждут Джейхуна Байрамова
00:15 1035
Иран: «Россия нас предала, нарушила наши переговоры с США…»
Иран: «Россия нас предала, нарушила наши переговоры с США…» наш обзор
16 сентября 2024, 22:17 5081
Ереван втирает Баку «половинчатый договор»
Ереван втирает Баку «половинчатый договор» комментарий Лоуренса Бруэрса
16 сентября 2024, 15:38 6210
И Великобритания испугалась «красных линий»
И Великобритания испугалась «красных линий» обновлено 01:24
01:24 3416
О сети «Моссада» в Стамбуле
О сети «Моссада» в Стамбуле наша корреспонденция
16 сентября 2024, 20:45 3429
Законы нарушает один объект, а Госкомитет с Госкомимуществом разрушают – другой
Законы нарушает один объект, а Госкомитет с Госкомимуществом разрушают – другой видео; продолжение нашего расследования; все еще актуально
16 сентября 2024, 13:38 5545
Зеленский: «План победы готов на 90%»
Зеленский: «План победы готов на 90%»
16 сентября 2024, 21:44 2907
Землетрясение во время выступления президента
Землетрясение во время выступления президента видео; обновлено 20:51
16 сентября 2024, 20:51 7397

ЭТО ВАЖНО

Почему в Трампа стреляют, а в Камалу нет?
Почему в Трампа стреляют, а в Камалу нет? главная тема
16 сентября 2024, 22:36 1875
Путин обвел Сырского: эмоции ниже желудка
Путин обвел Сырского: эмоции ниже желудка о развитии ситуации
16 сентября 2024, 17:38 10643
Россия передала Ирану ядерное оружие?
Россия передала Ирану ядерное оружие?
00:45 852
США с нетерпением ждут Джейхуна Байрамова
США с нетерпением ждут Джейхуна Байрамова
00:15 1035
Иран: «Россия нас предала, нарушила наши переговоры с США…»
Иран: «Россия нас предала, нарушила наши переговоры с США…» наш обзор
16 сентября 2024, 22:17 5081
Ереван втирает Баку «половинчатый договор»
Ереван втирает Баку «половинчатый договор» комментарий Лоуренса Бруэрса
16 сентября 2024, 15:38 6210
И Великобритания испугалась «красных линий»
И Великобритания испугалась «красных линий» обновлено 01:24
01:24 3416
О сети «Моссада» в Стамбуле
О сети «Моссада» в Стамбуле наша корреспонденция
16 сентября 2024, 20:45 3429
Законы нарушает один объект, а Госкомитет с Госкомимуществом разрушают – другой
Законы нарушает один объект, а Госкомитет с Госкомимуществом разрушают – другой видео; продолжение нашего расследования; все еще актуально
16 сентября 2024, 13:38 5545
Зеленский: «План победы готов на 90%»
Зеленский: «План победы готов на 90%»
16 сентября 2024, 21:44 2907
Землетрясение во время выступления президента
Землетрясение во время выступления президента видео; обновлено 20:51
16 сентября 2024, 20:51 7397
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться