Коронавирус вернулся: теперь он еще заразнее

Впервые этот вариант был обнаружен в Германии в июне этого года, и с тех пор случаи XEC фиксировались в Великобритании, США, Дании и нескольких других странах, обращает внимание в сети Х американский ученый, директор института Scripps Research Эрик Топол. Он пишет, что распространение XEC «только начинается». «Для этого понадобится много недель, пара месяцев, а потом он действительно укрепится и вызовет собственную волну», - сказал Топол газете LA Times.

«Совершенно очевидно, что XEC становится основным. Похоже, что он станет следующим вариантом. Но до момента, когда его распространение достигнет высоких уровней, пройдет несколько месяцев», - считает Топол.

XEC отличается от своих предшественников некоторыми мутациями, которые могут помочь его более быстрому распространению, отмечают ученые. Однако они считают, что существующие вакцины должны помочь предотвращению наиболее серьезных последствий для здоровья человека. Симптомы нового варианта ковида не отличаются от тех, что фиксируются при уже известных разновидностях. Они включают высокую температуру, боли в разных частях тела, усталость, кашель или боль в горле.