Россия потеряла более 10 тысяч танков

Потери наземной бронетехники, которая должна была бы открыть российской пехоте путь в украинские города и села, превысили 10 000 единиц. При таких темпах потерь Россия примерно через год может потерять способность обеспечивать воюющую армию необходимым количеством техники.

С начала войны Россия лишилась 10 037 единиц бронетехники всех типов, подсчитал сайт Oryx, ведущий учет документально зафиксированных потерь. Среди них:

• 3376 танков, включая 159 самых современных из воюющих танков Т-90 различных модификаций,

• Более 5000 боевых машин пехоты и десанта, а также бронетранспортеров,

• и более 1500 бронированных машин других видов, включая транспортные, разведывательные, противоминные и др.

Потери наземной бронетехники так велики, что 85% поступающих на фронт танков и бронемашин – это восстановленная и переделанная старая советская техника, оценивают Международный институт стратегических исследований (IISS) и Королевский объединенный институт оборонных исследований (RUSI).

«Для поддержания темпов наступательных операций в Украине российские военные в значительной степени полагаются на восстановленные запасы советского оружия и техники, особенно бронемашин», – отмечают в последнем отчете эксперты Института изучения войны (ISW). Но советские запасы истощаются, и не ясно, сможет ли ВПК даже при дальнейшей мобилизации экономики, которая будет явно необходима, произвести достаточно продукции для восполнения тех потерь техники, что несет армия, добавляет ISW. «Россия, вероятно, столкнется с растущими проблемами в производстве и закупках материальных средств, необходимых для ведения операций в Украине, и для обеспечения потребности в них Кремль, видимо, будет все больше полагаться на иностранных партнеров», – говорится в отчете.

По мнению Александра Гольца, аналитика Стокгольмского центра восточноевропейских исследований, и эксперта по российским вооруженным силам Павла Лузина, приглашенного сотрудника Центра анализа европейской политики, при нынешних темпах потерь возможности восстановительного ремонта взятых из запасов танков и БМП истощатся примерно через год – ко второму полугодию 2025 г.