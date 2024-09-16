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Покушавшемуся на Трампа выдвинули обвинения
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Покушавшемуся на Трампа выдвинули обвинения

Лукашенко милосердный

16 сентября 2024, 23:46 1090

Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал 37 заключенных, ранее осужденных по экстремистским статьям, сообщает пресс-служба главы белорусского государства. По данным правозащитного центра «Вясна», речь идет об осужденных участниках акций протестов.

Пресс-служба Лукашенко сообщает, что среди помилованных шесть женщин, некоторые из помилованных «имеют хронические заболевания, являются инвалидами, пенсионерами». Имена помилованных официально не называются. «Все они раскаялись и просили дать им возможность вернуться на свободу, вести законопослушный образ жизни», - утверждается в сообщении пресс-службы.

Освобождение политзаключенных приурочено ко Дню народного единства, который отмечается в Беларуси 17 сентября. Как отмечают правозащитники «Вясны», с 3 июля это уже четвертая волна помилования политзаключенных. Всего за последних 2,5 месяца были освобождены 115 человек. Однако среди них не оказалось самых известных противников властей, в том числе Марии Колесниковой. Родственники Колесниковой и независимые СМИ сообщали, что ее состояние здоровья вызывает серьезные опасения.

Пока нет ясности, будет ли исключены из «списка экстремистов» помилованные политзаключенные, которые были осуждены по экстремистским статьям.

В Беларуси с 2022 года существует «список экстремистов». Включенным в этот список гражданам еще в течение пяти лет после погашения судимости запрещается заниматься педагогической и издательской деятельностью, занимать государственные должности и проходить военную службу. Финансовые операции граждан из «списка экстремистов» подлежат особому контролю.

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