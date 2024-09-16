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Покушавшемуся на Трампа выдвинули обвинения
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Покушавшемуся на Трампа выдвинули обвинения

И Арафи угрожает России: «Не переступайте красные линии»

16 сентября 2024, 23:58 1520

Цель и намерение внешней политики Ирана основаны на «сломе доминирования однополярной системы в мире», и все соглашения, такие как ШОС, БРИКС и другие, необходимы (для движения) в этом направлении. Об этом заявил заместитель председателя Ассамблеи экспертов по лидерству и член Совета стражей конституции Ирана аятолла Алиреза Арафи.

«На этом основаны дружественные экономические, политические, научные отношения с такими странами, как Китай и Россия, но мы предупреждаем Россию, что, несмотря на дружественные отношения, вопросы владения тремя островами и Зангезурский коридор являются нашими красными линиями», – сказал Арафи.

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Иран: «Россия нас предала, нарушила наши переговоры с США…»
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01:24 3420
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