И Арафи угрожает России: «Не переступайте красные линии»

Цель и намерение внешней политики Ирана основаны на «сломе доминирования однополярной системы в мире», и все соглашения, такие как ШОС, БРИКС и другие, необходимы (для движения) в этом направлении. Об этом заявил заместитель председателя Ассамблеи экспертов по лидерству и член Совета стражей конституции Ирана аятолла Алиреза Арафи.

«На этом основаны дружественные экономические, политические, научные отношения с такими странами, как Китай и Россия, но мы предупреждаем Россию, что, несмотря на дружественные отношения, вопросы владения тремя островами и Зангезурский коридор являются нашими красными линиями», – сказал Арафи.