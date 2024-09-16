США с нетерпением ждут Джейхуна Байрамова

США всегда с нетерпением ждут возможности организовать встречу министров иностранных дел Азербайджана и Армении, заявил глава пресс-службы Госдепа Мэтью Миллер на регулярном брифинге.

«Мы продолжаем поддерживать усилия обеих стран по достижению прочного и достойного мира. Они (Азербайджан и Армения) добились значительного прогресса в завершении мирного соглашения, и мы готовы поддержать их всеми возможными способами, в том числе организацией встречи, если это будет полезно», - сказал он.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым подчеркнул важность прочного мира между Ереваном и Баку.