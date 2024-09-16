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Покушавшемуся на Трампа выдвинули обвинения
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Покушавшемуся на Трампа выдвинули обвинения

Откроют ли наконец сухопутные границы?

00:50 908

Согласно решению Кабинета министров, специальный карантинный режим в Азербайджане продлен до 1 октября. Если не будет нового решения, то с 1 октября специальный карантинный режим будет отменен, и все сухопутные границы Азербайджана будут открыты.

Среди общественности ходят разговоры о том, что открытие сухопутных границ в Азербайджане ожидается в связи с проведением мероприятия COP29.

Как заявил журналистам глава пресс-службы Кабинета министров Ибрагим Мамедов, у него нет точной информации по поводу открытия границ: «У меня нет информации по этому поводу. Если появится информация, она будет доведена до общественности».

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