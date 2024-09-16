Британское правительство пошло на нефтяную империю Шамхани

Правительство Великобритании принимает жесткие меры против компаний, принадлежащих сыну бывшего секретаря Совета национальной безопасности Ирана и нынешнего советника верховного религиозного лидера адмирала Али Шамхани, занимающихся транспортировкой российской и иранской нефти. Как сообщает хорошо информированное американское издание Bloomberg, британский корпоративный реестр Companies House готовится закрыть одну из компаний Шамхани-младшего. Напомним, что Хусейн Шамхани, известный под прозвищем «Гектор», был недавно уличен в продаже в обход западных санкций иранской и российской нефти, которую осуществлял через свои компании в Дубае.

3 сентября стало известно, что в случае, если «не будут предприняты необходимые шаги», лондонскую Nest Wise Trading Ltd. исключат из реестра и распустят в течение нескольких месяцев. Данное предупреждение связано с неспособностью этой компании предоставить регулирующим органам исчерпывающую информацию, на основании чего был сделан вывод, что конечным бенефициаром является Хусейн Шамхани. Об этом, в частности, заявляют лица, знакомые с обсуждениями в Великобритании. «Если не будет доказано обратное, компания будет исключена из реестра и ликвидирована не менее чем через два месяца с указанной выше даты», — говорится о Nest Wise в официальном уведомлении Регистрационной палаты Великобритании. Уточним, что бизнес компании Nest Wise, как показывают записи UK Companies House, включает продажу нефти, нефтепродуктов, а также топлива, руды, металлов и промышленных химикатов. Документы свидетельствуют, что при регистрации лондонской компании единственным акционером была указана дубайская Nest Wise Petroleum LLC. Позиция британского правительства совпала с масштабными усилиями Вашингтона и Лондона по преследованию организаций, обходящих ограничения на торговлю нефтью. Об этом сообщают источники, пожелавшие остаться неназванными, поскольку у них нет полномочий выступать публично.

Министерство иностранных дел Великобритании от комментариев отказалось, а представитель Companies House заявил, что агентство не комментирует вопросы отдельных компаний. Что же касается компании Nest Wise, то ни одно из ее подразделений, ни сам Хусейн Шамхани на запросы не отвечают. В конце прошлого месяца издание Bloomberg News раскрыло роль, которую Шамхани-младший играет в торговле иранской и российской нефтью. Bloomberg News отмечает, что Nest Wise — важная структура в его сети. Многие ее сотрудники работают в роскошном небоскребе в Дубае, где, по словам людей, непосредственно знакомых с данным вопросом, размещены компании, играющие в операциях Шамхани центральную роль. В ходе многомесячного расследования Bloomberg опросило более трех десятков человек, знакомых с бизнесом Шамхани-младшего, и изучил документы, описывающие масштаб проводимых им операций, включая поставки подсанкционной нефти из Ирана и России. Большинство деталей, указанных в отчете Bloomberg, включая владение какой-либо нефтяной компанией, контроль над торговой сетью или наличие фирмы, вовлеченной в товарные сделки с Тегераном или Москвой, Шамхани отрицает. По данным Bloomberg, США уже ввели санкции против торговых судов, которые, как считается, контролируются этим иранским бизнесменом.