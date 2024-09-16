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Британское правительство пошло на нефтяную империю Шамхани

наш обзор
Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az
01:33 1404

Правительство Великобритании принимает жесткие меры против компаний, принадлежащих сыну бывшего секретаря Совета национальной безопасности Ирана и нынешнего советника верховного религиозного лидера адмирала Али Шамхани, занимающихся транспортировкой российской и иранской нефти.

Как сообщает хорошо информированное американское издание Bloomberg, британский корпоративный реестр Companies House готовится закрыть одну из компаний Шамхани-младшего.

Напомним, что Хусейн Шамхани, известный под прозвищем «Гектор», был недавно уличен в продаже в обход западных санкций иранской и российской нефти, которую осуществлял через свои компании в Дубае.

Шамхани прогуливается у стен Кремля

3 сентября стало известно, что в случае, если «не будут предприняты необходимые шаги», лондонскую Nest Wise Trading Ltd. исключат из реестра и распустят в течение нескольких месяцев. Данное предупреждение связано с неспособностью этой компании предоставить регулирующим органам исчерпывающую информацию, на основании чего был сделан вывод, что конечным бенефициаром является Хусейн Шамхани.

Об этом, в частности, заявляют лица, знакомые с обсуждениями в Великобритании.

«Если не будет доказано обратное, компания будет исключена из реестра и ликвидирована не менее чем через два месяца с указанной выше даты», — говорится о Nest Wise в официальном уведомлении Регистрационной палаты Великобритании.

Уточним, что бизнес компании Nest Wise, как показывают записи UK Companies House, включает продажу нефти, нефтепродуктов, а также топлива, руды, металлов и промышленных химикатов. Документы свидетельствуют, что при регистрации лондонской компании единственным акционером была указана дубайская Nest Wise Petroleum LLC.

Позиция британского правительства совпала с масштабными усилиями Вашингтона и Лондона по преследованию организаций, обходящих ограничения на торговлю нефтью. Об этом сообщают источники, пожелавшие остаться неназванными, поскольку у них нет полномочий выступать публично.

Сын отрицает, папа молчит

Министерство иностранных дел Великобритании от комментариев отказалось, а представитель Companies House заявил, что агентство не комментирует вопросы отдельных компаний. Что же касается компании Nest Wise, то ни одно из ее подразделений, ни сам Хусейн Шамхани на запросы не отвечают.

В конце прошлого месяца издание Bloomberg News раскрыло роль, которую Шамхани-младший играет в торговле иранской и российской нефтью. Bloomberg News отмечает, что Nest Wise — важная структура в его сети. Многие ее сотрудники работают в роскошном небоскребе в Дубае, где, по словам людей, непосредственно знакомых с данным вопросом, размещены компании, играющие в операциях Шамхани центральную роль.

В ходе многомесячного расследования Bloomberg опросило более трех десятков человек, знакомых с бизнесом Шамхани-младшего, и изучил документы, описывающие масштаб проводимых им операций, включая поставки подсанкционной нефти из Ирана и России. Большинство деталей, указанных в отчете Bloomberg, включая владение какой-либо нефтяной компанией, контроль над торговой сетью или наличие фирмы, вовлеченной в товарные сделки с Тегераном или Москвой, Шамхани отрицает.

По данным Bloomberg, США уже ввели санкции против торговых судов, которые, как считается, контролируются этим иранским бизнесменом.

Греческий флот мобилизован против российской нефти

Али Шамхани, отец бизнесмена, ранее занимавший посты командующего ВМС КСИР и министра обороны Ирана, экс-секретарь Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики, в начале 2020 года был подвергнут санкциям со стороны администрации президента Трампа.

В то же время Шамхани-младший в ответ на вопрос Bloomberg заявил, что его отец «никогда не имел и не имеет никакого отношения» к вышеупомянутой деловой деятельности.

Между тем ВМФ Греции продлил сроки учений, проходящих вблизи территориальных вод страны, дабы пресечь деятельность «призрачных» танкеров, перевозящих российскую нефть. Учения начались два месяца назад в международных водах у побережья Греции, а сам район учений был закрыт для торговых судов.

Место для их проведения было выбрано не случайно - до начала учений российская нефть загружалась на старые танкеры без опознавательных знаков в греческом заливе Лакония, откуда отправлялась в Индию и Китай.

Правительство Греции заявило, что целью этих учений является предотвращение перевозки опасных грузов, которые, по мнению мировых судоходных организаций, представляют значительную угрозу безопасности мореплавания.

В результате нелегальная перевалка российской нефти переместилась с территориальных вод Греции в другие зоны Средиземного и Красного морей, а также к побережью Западной Африки.

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