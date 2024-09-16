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Глава армянской партии отправился к донецким сепаратистам

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Лидер оппозиционного блока «Мать Армения» Андраник Теванян прибыл в оккупированный украинский Донецк, где встретился с лидером сепаратистов «ДНР» Денисом Пушилиным, пишут армянские СМИ.

Пушилин после встречи в Донецке с армянской делегацией заявил, что «у России с Арменией много общего и что сотрудничество с армянской стороной должно работать в первую очередь на созидание». Он также отметил, что «с точки зрения обеих сторон сходятся по многим вопросам, в том числе по ситуации в мире, военным действиям, национальной политике и важности сотрудничества».

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