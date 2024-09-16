Колхоз закрыт, все ушли на фронт

Еще не так давно глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина объясняла ужесточение монетарной политики «перегревом» экономики. И вот уже Министерство экономического развития РФ подготовило консервативный вариант макропрогноза до 2027 года, предполагающий ее «переохлаждение». Что же дает повод для столь резкой смены нарратива? Само Министерство экономического развития объясняет это тем, что его консервативный прогноз учитывает общее замедление мировой экономики, усиление санкций, сокращение числа занятости и ужесточение денежно-кредитной политики. Такое сочетание факторов вполне может, по мнению российских экспертов, привести к 2025 году к сценарию «переохлаждения».

В консервативной версии прогноз предполагает в 2025 году рост российской экономики на 2,5 процента с ускорением до 2,8 процента в 2027 году. В этом прогнозе учитываются главные риски - замедление мировой экономики, усиление санкций и негативные демографические тенденции. В результате «переохлаждения» экономики, инфляция в 2025 году может сложиться ниже цели Банка России и составить 3,7 процента, что потребует от него резкого снижения ключевой ставки. А это, в свою очередь, может привести в 2026–2027 годах к росту цен и запуску нового цикла ужесточения денежно-кредитных условий. Как отмечают эксперты Минэкономразвития, внутренние риски связаны с дефицитом кадров на рынке труда и ожидаемым сокращением численности занятых. Ранее Набиуллина также подчеркивала, что основные риски для российской экономики – это оскудение производственных мощностей и сокращение рабочих рук. Кроме того, глава Центробанка считает, что инфляционные ожидания могут оставаться на высоком уровне достаточно долгое время. Что связано с замедлением роста экономик крупных стран, в условиях которого они перестают покупать ресурсы, что, в свою очередь, может сказаться на российском экспорте, а затем повлиять и на рубль. Во всех заявлениях экспертов красной нитью проходит предупреждение о демографической опасности, с которой столкнулась экономика России. И если раньше специалисты осторожничали, то в последнее время стали говорить об этом открыто. Развязанная Кремлем война на истощение противника довела до полного истощения главный ресурс российской экономики – кадры. Другими словами, полномасштабное вторжение в Украину, переросшее в войну на истощение, стало реальной катастрофой для российского рынка труда, столкнувшегося с беспрецедентным дефицитом рабочей силы.

Было бы неправильно связывать с войной все проблемы. Но, в то же время, нельзя не признавать, что война, буквально, высосала из экономики России последние производительные соки. По данным СМИ, только мобилизация и эмиграция могли лишить экономику около двух миллионов человек. Война также отпугивает мигрантов из постсоветских государств, раньше помогавших России решать проблему нехватки рабочих рук. В итоге, чиновники называют дефицит кадров главным внутренним риском для национальной экономики. А работодатели и вовсе не скрывают отчаяния, прибегая к таким колониальным способам утоления кадрового голода, как легализация рабского труда и эксплуатация труда детей и подростков. Справедливости ради отметим, что дефицит кадров наблюдался и раньше, а война в Украине лишь усугубила ситуацию. Да, количество вакансий сократилось, однако число соискателей рабочих мест сжалось еще сильнее. По версии издания «Финансовая экспертиза», к началу 2024 года на одного безработного в России приходилось 2,5 свободных рабочих мест (в последний раз подобное наблюдалось в 2005 году). В некоторых отраслях ситуация еще хуже. Да, российская промышленность, ее транспорт и сфера услуг в значительной мере адаптировались к санкциям. Были налажены новые, пусть и более дорогостоящие, цепочки поставок (в том числе, за счет параллельного импорта), заняты рыночные ниши, оставленные зарубежными конкурентами, получены «жирные» государственные заказы... Но в итоге все уперлись в тупик кадровой проблемы.

Катастрофический дефицит кадров вынуждает российских работодателей и чиновников все чаще привлекать к работе детей, причем без согласия органов опеки. Еще одним резервом почти бесплатной, хотя и крайне неэффективной рабочей силы, становятся заключенные. В последние годы государство стало рассматривать осужденных, как бессловесный товар, оно разрешило «сдавать их в аренду» бизнесу, а также эксплуатировать на больших стройках. Апогеем возвращения к методам рабовладельчества стала вербовка зэков на «спецоперацию» в Украине. Все это, как говорится, не от хорошей жизни, поскольку принудительный труд никогда не был и не может быть продуктивным. Ключевыми причинами нехватки кадров являются мобилизация на фронт, беспрецедентная волна эмиграции, «вымывшие» с российского рынка труда около двух миллионов человек, а также беспощадная борьба, развернутая правительством РФ против трудовых мигрантов. Впрочем, гражданскую экономику обескровливает не только война в Украине, но и в целом вся «военка», поглощающая из госбюджета астрономические средства и огромное количество кадров.