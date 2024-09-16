США по Китаю: удар за ударом
Пекин выступает против того, чтобы Вашингтон вносил в санкционные списки китайские компании, помогающие России.
Как говорится в заявлении Министерства коммерции КНР, действия США нарушают международный торговый порядок и препятствуют нормальному экономическому обмену. В связи с чем Министерство обещает предпринять необходимые шаги для решительной защиты законных прав своих компаний.
Между тем китайская газета Global Times отмечает, что внешняя торговля КНР растет, благодаря расширению круга партнеров и вопреки ограничительным мерам Запада.
Так, по данным Главного таможенного управления КНР, за январь-июль этого года объем внешней торговли страны достиг рекордных 3,46 триллиона долларов. Этому способствовали производственные мощности Китая, растущий спрос за рубежом, а также диверсификация круга внешнеторговых партнеров.
Объем китайского экспорта, достигнутый за первые семь месяцев 2024 года, действительно впечатляет - 2,01 триллиона долларов, то есть, + 4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом импорт составил 1,49 триллиона долларов, также продемонстрировав рост в 2,8 процента.
Таким образом, положительное сальдо КНР за семь месяцев достигло 518 миллиардов долларов, превысив на 7,9 процента показатели аналогичного периода прошлого года. И все это не только и не столько за счет России - за этот же период объем китайско-российской торговли составил 136,67 миллиарда долларов, продемонстрировав рост на 1,6 процента.
Эти показатели достигнуты, несмотря на протекционистские меры западных стран и вопиющее повышение тарифов на китайские товары. Что подтверждает устойчивость и конкурентоспособность экономики КНР, невзирая на имеющиеся внутренние и внешние проблемы, а также введенную Соединенными Штатами блокаду китайской промышленности.
Как пишет Global Times, экспорт китайских интегральных схем увеличился в годовом исчислении на 25,8 процента, экспорт автомобилей - на 20,7 процента. По мнению китайских экспертов, во втором полугодии экономика страны продолжит восстанавливаться и будет двигаться по устойчивой траектории для достижения целевого показателя роста ВВП на уровне около 5 процентов. При этом газета отмечает роль целенаправленных мер стимулирования, предпринимаемых руководством КНР.
Особое недовольство Пекина вызывают «злоупотребления» США мерами экспортного контроля, которые наносят удар по глобальному рынку полупроводников и приводят к его фрагментации.
Министерство коммерции КНР считает, что США серьезно отступили от принципов свободной торговли и многосторонних торговых правил.
Global Times цитирует представителя Министерства коммерции КНР, по словам которого производство полупроводников является отраслью, которую больше всего затронул процесс глобализации.
«В итоге, - говорит он, - в мире, в соответствии с рыночными нормами, сформировались тесные контакты между предприятиями разных государств. А США серьезно отступили от принципов свободной торговли и многосторонних торговых правил, они наносят серьезный удар по стабильности глобальных производственно-сбытовых цепочек. Китай всегда выступал против этого и уверен, что все заинтересованные стороны будут придерживаться рыночных принципов и духа договоренностей, противостоять экономическому принуждению со стороны США и обеспечивать стабильность глобальных цепочек поставок».
Напомним читателям haqqin.az, что в октябре 2022 года США, пытаясь помешать Китаю разрабатывать новейшие технологии, ввели ограничения на экспорт в эту страну полупроводников. В то же время, американцы опасаются появления лазеек в системе внешнеторгового контроля, с помощью которых Япония и Нидерланды, занимающие ведущие в мире позиции в производстве соответствующего оборудования, продолжат осуществлять поставки Китаю. По этой причине Вашингтон призвал Токио и Гаагу присоединиться к антикитайским мерам.
Приходится констатировать, что США действуют против полупроводниковой промышленности Китая методами запугивания. В свою очередь, Пекин рассчитывает, что другие страны будут сопротивляться давлению Вашингтона. По их мнению, США перебарщивают со своей концепцией национальной безопасности, используя ее в качестве оружия для ужесточения контроля над экспортом чипов в Китай и для принуждения других стран действовать против китайской полупроводниковой промышленности, считая это откровенным экономическим запугиванием.
Впрочем, США действуют не так уж и прямолинейно, они «обсуждают с союзными странами применение норм, позволяющих Вашингтону контролировать экспорт иностранной продукции, для изготовления которой используются какие-либо американские технологии или программное обеспечение».
Комиссия по национальной оборонной стратегии США прямо указывает на то, что во многих сферах Китай опережает Соединенные Штаты. Комиссия констатирует, что за два десятилетия целенаправленных военных инвестиций Китая военное преимущество США в западной части Тихого океана в значительной степени сведено на нет.
«Без существенных изменений со стороны США, баланс сил будет продолжать смещаться в пользу Китая», - отмечается в докладе Комиссии.
Именно поэтому США объявили о повышении тарифов на импорт стали и алюминия (с 0-7,5 до 25 процентов), полупроводников и солнечных батарей (с 25 до 50 процентов), электромобилей (с 25 до 100 процентов), а также компьютеров и ряда других китайских товаров. Речь идет о пошлинах на товары стоимостью 18 миллиардов долларов.
По словам Далипа Сингха, заместителя помощника президента США по национальной безопасности, курирующего вопросы мировой экономики, Вашингтон пытается сформировать как можно более широкую коалицию для воздействия на КНР.
И поскольку вопрос идет о мировом лидерстве, никакие протесты Пекина тут не помогут…