США по Китаю: удар за ударом

Пекин выступает против того, чтобы Вашингтон вносил в санкционные списки китайские компании, помогающие России. Как говорится в заявлении Министерства коммерции КНР, действия США нарушают международный торговый порядок и препятствуют нормальному экономическому обмену. В связи с чем Министерство обещает предпринять необходимые шаги для решительной защиты законных прав своих компаний.

Между тем китайская газета Global Times отмечает, что внешняя торговля КНР растет, благодаря расширению круга партнеров и вопреки ограничительным мерам Запада. Так, по данным Главного таможенного управления КНР, за январь-июль этого года объем внешней торговли страны достиг рекордных 3,46 триллиона долларов. Этому способствовали производственные мощности Китая, растущий спрос за рубежом, а также диверсификация круга внешнеторговых партнеров. Объем китайского экспорта, достигнутый за первые семь месяцев 2024 года, действительно впечатляет - 2,01 триллиона долларов, то есть, + 4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. При этом импорт составил 1,49 триллиона долларов, также продемонстрировав рост в 2,8 процента. Таким образом, положительное сальдо КНР за семь месяцев достигло 518 миллиардов долларов, превысив на 7,9 процента показатели аналогичного периода прошлого года. И все это не только и не столько за счет России - за этот же период объем китайско-российской торговли составил 136,67 миллиарда долларов, продемонстрировав рост на 1,6 процента. Эти показатели достигнуты, несмотря на протекционистские меры западных стран и вопиющее повышение тарифов на китайские товары. Что подтверждает устойчивость и конкурентоспособность экономики КНР, невзирая на имеющиеся внутренние и внешние проблемы, а также введенную Соединенными Штатами блокаду китайской промышленности.

Как пишет Global Times, экспорт китайских интегральных схем увеличился в годовом исчислении на 25,8 процента, экспорт автомобилей - на 20,7 процента. По мнению китайских экспертов, во втором полугодии экономика страны продолжит восстанавливаться и будет двигаться по устойчивой траектории для достижения целевого показателя роста ВВП на уровне около 5 процентов. При этом газета отмечает роль целенаправленных мер стимулирования, предпринимаемых руководством КНР. Особое недовольство Пекина вызывают «злоупотребления» США мерами экспортного контроля, которые наносят удар по глобальному рынку полупроводников и приводят к его фрагментации. Министерство коммерции КНР считает, что США серьезно отступили от принципов свободной торговли и многосторонних торговых правил. Global Times цитирует представителя Министерства коммерции КНР, по словам которого производство полупроводников является отраслью, которую больше всего затронул процесс глобализации. «В итоге, - говорит он, - в мире, в соответствии с рыночными нормами, сформировались тесные контакты между предприятиями разных государств. А США серьезно отступили от принципов свободной торговли и многосторонних торговых правил, они наносят серьезный удар по стабильности глобальных производственно-сбытовых цепочек. Китай всегда выступал против этого и уверен, что все заинтересованные стороны будут придерживаться рыночных принципов и духа договоренностей, противостоять экономическому принуждению со стороны США и обеспечивать стабильность глобальных цепочек поставок».

Напомним читателям haqqin.az, что в октябре 2022 года США, пытаясь помешать Китаю разрабатывать новейшие технологии, ввели ограничения на экспорт в эту страну полупроводников. В то же время, американцы опасаются появления лазеек в системе внешнеторгового контроля, с помощью которых Япония и Нидерланды, занимающие ведущие в мире позиции в производстве соответствующего оборудования, продолжат осуществлять поставки Китаю. По этой причине Вашингтон призвал Токио и Гаагу присоединиться к антикитайским мерам. Приходится констатировать, что США действуют против полупроводниковой промышленности Китая методами запугивания. В свою очередь, Пекин рассчитывает, что другие страны будут сопротивляться давлению Вашингтона. По их мнению, США перебарщивают со своей концепцией национальной безопасности, используя ее в качестве оружия для ужесточения контроля над экспортом чипов в Китай и для принуждения других стран действовать против китайской полупроводниковой промышленности, считая это откровенным экономическим запугиванием. Впрочем, США действуют не так уж и прямолинейно, они «обсуждают с союзными странами применение норм, позволяющих Вашингтону контролировать экспорт иностранной продукции, для изготовления которой используются какие-либо американские технологии или программное обеспечение».