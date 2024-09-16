В Москве задержали экс-адвоката Эльмана Пашаева
Бывшего адвоката Эльмана Пашаева, задержанного в Москве по подозрению в мошенничестве, проверят на причастность к совершению им аналогичных преступлений, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.
«В деле Пашаева могут появиться новые эпизоды. Его проверят на причастность к другим аферам», - сказал собеседник агентства.
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В Москве задержали лишенного адвокатского статуса юриста Эльмана Пашаева, сообщил Следственный комитет. Против Пашаева возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Бывшему адвокату грозит до 10 лет колонии.
По версии следствия, в феврале 2024 года Пашаев убедил мужа основательницы «марафона желаний» Елены Блиновской Алексея, что за «крупное денежное вознаграждение» сможет освободить Блиновских от уголовной ответственности. СКР утверждает, что Пашаев получил от него «денежные средства в особо крупном размере». О какой сумме идет речь, не уточняется.
Ранее сообщалось, что Эльман Пашаев принимает участие в боевых действиях в Украине, получил ранение под Угледаром. С Алексеем Блиновским они служили в одном подразделении.
Эльман Пашаев был адвокатом Михаила Ефремова, осужденного на семь с половиной лет колонии за гибель человека в аварии. В 2020 году Пашаева лишили статуса адвоката из-за публичных высказываний по делу о ДТП. В сентябре 2022-го он вернул себе этот статус, но совет Федеральной палаты адвокатов выявил нарушения в процессе его получения и аннулировал его.
Елена Блиновская обвиняется в неуплате 905 млн руб. налогов, а также в легализации большей части суммы неуплаченных налогов и неправомерном обороте платежей. С апреля 2023 года она была под домашним арестом, но за нарушение его условий в январе 2024-го суд заключил ее под стражу. Алексей Блиновский является, по версии СКР, пособником своей жены, но расследование в отношении него приостановлено в связи с его участием в российско-украинской войне.