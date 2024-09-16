В Москве задержали экс-адвоката Эльмана Пашаева

Бывшего адвоката Эльмана Пашаева, задержанного в Москве по подозрению в мошенничестве, проверят на причастность к совершению им аналогичных преступлений, сообщили ТАСС в правоохранительных органах. «В деле Пашаева могут появиться новые эпизоды. Его проверят на причастность к другим аферам», - сказал собеседник агентства.

* * * 09:34 В Москве задержали лишенного адвокатского статуса юриста Эльмана Пашаева, сообщил Следственный комитет. Против Пашаева возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Бывшему адвокату грозит до 10 лет колонии. По версии следствия, в феврале 2024 года Пашаев убедил мужа основательницы «марафона желаний» Елены Блиновской Алексея, что за «крупное денежное вознаграждение» сможет освободить Блиновских от уголовной ответственности. СКР утверждает, что Пашаев получил от него «денежные средства в особо крупном размере». О какой сумме идет речь, не уточняется.