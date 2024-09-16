Али Нагиев призвал спецслужбы к координации

В Баку состоялся II Форум по безопасности на тему «Современные вызовы безопасности глобальных транспортных сетей», организованный Службой государственной безопасности (СГБ) Азербайджана. В нем приняли участие представители спецслужб около 50 стран. Как сообщили в СГБ Азербайджана, на мероприятии было зачитано обращение президента Ильхама Алиева участникам форума, представлен видеоматериал, охватывающий тему конференции.

Выступивший на мероприятии начальник СГБ Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев, поприветствовав гостей, отметил, что Бакинский форум по безопасности, состоявшийся в мае прошлого года и вновь организованный в этом году, имеет важное значение с точки зрения расширения обмена информацией и других сфер взаимодействия между структурами-партнерами. Али Нагиев упомянул о важности обеспечения скоординированной деятельности спецслужб в борьбе с международным терроризмом и ситуациями, которые считаются угрозой для системы безопасности, подчеркнул, что Бакинский форум является важной платформой для обсуждения структурами безопасности стран вопросов, представляющих общий интерес. Начальник СГБ, обратив внимание на то, что проведение нынешнего форума в преддверии COP29 не случайно, рассказал, что теракты, направленные на транспортные линии, используемые для транспортировки энергоресурсов, могут привести к экономическим и экологическим катастрофам глобального характера, а также о необходимости дальнейшего усиления совместных усилий и повышения общей эффективности деятельности.