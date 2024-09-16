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О сети «Моссада» в Стамбуле
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О сети «Моссада» в Стамбуле

Meta запрещает RT и «Россия сегодня»

10:16 717

Компания Meta, которая владеет Facebook, Instagram и WhatsApp, решила заблокировать на своих платформах аккаунты российских государственных структур — RT и холдинга «Россия сегодня», сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании.

«После тщательного рассмотрения мы решили расширить наши меры против российских государственных СМИ. «России сегодня», RT и другим связанным с ними организациями запрещено использовать наши платформы по всему миру за попытки вмешательства за рубежом», — говорится в сообщении.

Как уточняет The Guardian, блокировка должна полностью заработать в течение нескольких дней.

О решении Meta было объявлено вскоре после того, как в начале сентября США обвинили Россию во вмешательстве в президентские выборы, намеченные на 5 ноября 2024 года. Минфин США ввел санкции в отношении двух российских пропагандистских организаций и десяти человек. Под ограничения попали, в частности, RT, главред издания Маргарита Симоньян и пять сотрудников телеканала. Телеканал RT, по версии властей США, распространял пророссийский контент, чтобы повлиять на американцев. В Вашингтоне утверждают, что с октября 2023 года по август 2024-го двое сотрудников RT направили компании, расположенной в штате Теннесси, 9,7 миллиона долларов на создание контента для публикации в Youtube, TikTok, Instagram и соцсети X. С ноября 2023 года американская компания только в Youtube распространила около двух тысяч видеозаписей, которые в целом посмотрели более 16 миллионов раз.

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