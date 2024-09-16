Еще одно новшество Azercell

Теперь наряду с офисами Azercell Exclusive абоненты с цифровым удостоверением личности могут легко и оперативно воспользоваться услугами компании во всех дилерских магазинах Azercell.

Стремясь предоставить своим абонентам наилучший клиентский опыт, Azercell Telecom обеспечил возможность использования цифровых удостоверений личности во всех своих центрах продаж и обслуживания. С 16 сентября 2024 года наряду с офисами Azercell Exclusive абоненты могут воспользоваться всеми услугами компании, предъявив цифровое удостоверение личности, и в дилерских магазинах. Для этого достаточно предоставить QR-код цифрового удостоверения личности или 8-значный уникальный код в приложении myGov.

Проект, реализованный в сотрудничестве Azercell с Агентством инноваций и цифрового развития (IRIA), нацелен на обеспечение более удобного обслуживания абонентов и усиление защиты персональной информации.

Лидирующий оператор мобильной связи обеспечил возможность работы с цифровыми удостоверениями личности в офисах Azercell Exclusive с 2 сентября 2024 года. Данное новшество реализовано в соответствии с Указом президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 16 июля 2024 года.